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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فرصة جديدة للدراسة خارج مصر.. احصل عليها من خلال التقديم عبر هذا الرابط

المنح والبعثات
المنح والبعثات

أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن منحً لمرحلة الدكتوراه والمقدمة من دولة المجر  للحصول على درجة  الدكتوراه باللغة الإنجليزية وفي أى من التخصصات  والمجالات الآتية الرياضيات والفيزياء وتكنولوجيا المعلومات والتعليم التكنولوجي وكذا في أى مجال من مجالات الاهتمام بما فيها مجال دراسة الطب وطب الأسنان والصيدلة.

 

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وأوضحت أن شروط التقدم للمنح :

- أن يكون المرشح مصري الجنسية –  معاوني أعضاء هيئات التدريس بالجامعات المصرية الحكومية –  المعاهد –  الهيئات –  المراكز البحثية – الكوادر الإدارية المدرجة بخطة البعثات – الجامعات والمراكز البحثية الخاصة والمواطنين المصريين الذين لايعملون كمعاونى أعضاء هيئة التدريس والذين ليس لهم جهة عمل بالوطن.

- ألا تقل مدة الخدمة بجهة العمل عن عام  قبل 1/9/2024 .

- ألا يكون قد مضى على تسجيل المرشح للدكتوراه  بالوطن أكثر من عام ونصف عند التقدم للمنحة في حالة تسجيله للدكتوراة .
 
- بيانات المنحة المقدمة من الجانب المجرى :  

الدراسة بدون رسوم – توفير أماكن للإقامة بالمدن الجامعية – الحق في الخدمات الصحية الأساسية .

- بدل منحة شهرية ( وفقًا للقواعد المعمول بها فى المجر )  .

- المنحة لا تشمل نفقات السفر ذهابًا وعودة .
تتحمل البعثات ( فيما لا تتحمله جهة أخرى ) لطلاب الدكتوراه ( التابعين للجهات المدرجة بخطة البعثات ) باستكمال قيمة المنحة المقدمة من الجانب المجرى طبقًا للبرنامج التنفيذى وكذا تذاكر السفر ذهابًا وعودة وذلك طبقًا للائحة المالية للبعثات .

- لا تتحمل البعثات أى نفقات للأسرة طبقًا لقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 23 /8 /2017 والمعدل بقرار اللجنة التنفيذية للبعثات بجلسة 19 /11 /2017 .

- يتم التقدم لهذه المنح على الموقع الإلكتروني الخاص بالجانب المجرى وهو : www.stipendiumhungaricum.hu

 

 

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