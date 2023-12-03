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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تستمر أسبوعين وتنتهي 8 فبراير.. «الأعلى للجامعات» يعلن موعد إجازة منتصف العام الدراسي

طلاب الجامعات
طلاب الجامعات

أكد مصدر مسئول بالمجلس الأعلى للجامعات الخاصة، على انتظام الدراسة في الجامعات خلال الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023 -2024، مشيرًا إلى أن العملية التعليمية تسير وفقا للضوابط والقواعد التي أقرها المجلس الأعلى للجامعات.

وقال المصدر لـ صدى البلد إنه لا يوجد أي تغيير في موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول، حيث تستغرق الدراسة بالفصل الدراسى الأول 2023 -2024م 14 أسبوعًا، وينتهى الفصل الدراسي يوم الخميس 4 يناير 2024، بينما تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023 -2024 وذلك يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

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وأوضح أنه ستبدأ إجازة منتصف العام اعتبارًا من السبت 27 يناير 2024، وتستمر حتى الخميس 8 فبراير 2024، ومن المقرر أن يبدأ الفصل الدراسي الثاني في السبت 10 فبراير 2024، ويستمر لمدة 16 أسبوعًا.
 

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