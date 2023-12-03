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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

هنغني كمان وكمان.. إليسا ترقص مع يسرا بمهرجان البحر الأحمر

إليسا مع يسرا
إليسا مع يسرا

ظهرت الفنانة إليسا، في مقطع فيديو متداول عبر تطبيق انستجرام، وهي ترقص مع الفنانة يسرا، في الحفل التي أحيته الأولى أمس السبت بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي. 

وظهرت يسرا ، في مقطع الفيديو وهي ترقص مع إليسا على أنغام أغنيتها هنغني كمان وكمان، في أجواء من البهجة والسعادة وتفاعل الحضور معها. 

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 

 

إليسا.. بتمايل على البيت 

وحققت الفنانة إليسا، 3 ملايين و750 ألف مشاهدة، بكليبها الجديد بتمايل على الـ  Beat، بعد طرحه يوم 30 يونيو عبر موقع الفيديوهات يوتيوب. 

كليب بتمايل على الـ Beat لـ إليسا، من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، والكليب من إخراج انجي جمال. 

 

أحدث أعمال إليسا 

كانت المطربة إليسا، فوجئت بحذف أغنيتها الجديدة “العقد”، التي قامت مؤخرًا على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب.

الأغنية من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان محمد يحيى وهي الأغنية الأولى التى تطرحها إليسا خلال هذا الصيف.

وتقول كلمات الأغنية: “العقد ده .. عقدتني.. السلسلة دي حبل وأنت خانقني بيه.. بص الخاتم فيه إيه.. أسمك مكتوب عليه .. ده لوحده ذكرى ليوم ماكنليش حظ فيه .. خد اللى ليك ونفضها.. وعد اللى بيقول كلمة يطلع قدها.

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