صحيفة فرنسية تفضح جيش الاحتلال بعد اقتحام مستشفى الشفاء

قالت صحيفة "لوموند" الفرنسية، اليوم الأحد، إنه بعد تحليل مقاطع فيديو ثبت أن نفق مستشفى الشفاء لا يرقى لأن يكون مركز عمليات أو مخبأ أسلحة، كما ادعت إسرائيل.

وفي وقت سابق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن المنظمة فقدت الاتصال بالطواقم الطبية في مستشفى الشفاء بقطاع غزة بعد أن بدأت القوات الإسرائيلية مداهمة المنشأة.

وذكر أدهانوم عبر منصة "إكس": "تقارير التوغل العسكري في مستشفى الشفاء مقلقة للغاية".

وتابع قائلا: "فقدنا الاتصال مجددا بالطواقم الطبية في المستشفى. نحن قلقون للغاية على سلامتهم وسلامة مرضاهم".

وكان مدير مجمع الشفاء بغزة الدكتور محمد أبو سليمة، أكد في وقت سابق أن جيش الاحتلال لا يزال ينتشر في عدد من مباني المستشفى مثل مبنى غسيل الكلى دون أن يكلف نفسه إحضار وقود لإعانة المرضى.