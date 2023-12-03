آخر تطورات إصابة محمد عبدالمنعم بالأهلي قبل كأس العالم للأندية

يسيطر الغموض على مصير مدافع الأهلي ومنتخب مصر محمد عبدالمنعم بشأن إمكانية لحاقه ببطولة كأس العالم للأندية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها أثناء التدريبات مع الأهلي في تنزانيا.

وقال أحمد شوبير فى تصريحات إذاعية "تأكد غياب محمد عبدالمنعم عن مباراة الأهلي المقبلة أمام نظيره شباب بلوزداد الجزائري في الجولة الثالثة من مجموعات دوري أبطال أفريقيا، والمقررة يوم الجمعة المقبل في القاهرة.

واضاف : “اللاعب خارج مباراة شباب بلوزداد لأن التشخيص المبدئي للإصابة يقول أن اللاعب سيغيب نحو 10 أيام وبعدها يعود من جديد للتدريبات”.

وتابع: "أما بالنسبة لـ كأس العالم للأندية، فمازال التورم موجودا قبل الخضوع للأشعة، لأن البعثة وصلت أمس السبت، وسيذهب اللاعب لإجراء الأشعة اليوم، لنعرف هل سيلحق بكأس العالم للأندية أم لا".