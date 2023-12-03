دوا ليبا تنفصل عن حبيبها رومان جافراس بعد 8 شهور ارتباط

انفصلت المغنية الشهيرة دوا ليبا مع صديقها وحبيبها المخرج رومان جافراس بعد حوالي ثمانية أشهر معا، بعد ظهورهما لأول مرة في مارس الماضي سويا في أسبوع الموضة في باريس.

وقال مصدر مقرب منها في تصريحات له إن دوا ليبا انفصلت بالفعل وقررت التركيز فقط على موسيقاها في الوقت الحالي.

وأكد المصدر على أن الثنائي قررا إنهاء العلاقة قبل أن تسوء الأمور بينهما، بعدما وصفها رومان بأنها مدمنة على الاكل ولا تهتم بأي شيءآخر سوى موسيقاها





ومع ذلك، تبدو دوا ليبا متحمسة بشأن مستقبل موسيقاها وتعمل على ألبومها الثالث المرتقب. وقبل مواعدة رومان، كانت لدوا ليبا على علاقة عاطفية قوية مع أنور حديد شقيق جيجي وبيلا حديد.

احتلت أغنية دوا ليبا Levitating المرتبة الأولى في قائمة أفضل 100 أغنية لعام 2021، ومن أفضل 10 أغاني قدمتهاالمغنية الإنجليزية على الإطلاق.

وتواجه المغنية الإنجليزية دوا ليبا ثاني دعوى قضائية بتهمة سرقة حقوق الملكية الفكرية لأغنيتها الناجحة Levitating العام الماضي.

حققت أغنية دوا ليبا Levitating 478 مليون مشاهدة منذ طرحها على موقع يوتيوب، ونالت عنها المطربة الشابة عدة جوائز.

رفعت فرقة ريجي دعوى قضائية منذ أيام تتهم فيها دوا ليبا التي تبلغ من العمر 26 عاما، بسرقة واحدة من أشهرأغنياتهم، وانتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بهم دون إذن أو إتفاق.



فيما تتهمها الدعوى الثانية بسرقة حقوق مقطوعات ديسكو عمرها عقود، وتعتبر أوراق الشكوى المرفوعة أمام محكمةمانهاتن الفيدرالية أن أغنية دوا ليبا نسخة مكررة من أعمال مؤلف أغاني معروف.