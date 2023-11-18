تصدرت التريند.. دوا ليبا تطلق أغنيتها الجديدة "Houdini"

أصدرت النجمة العالمية دوا ليبا أغنية وفيديو كليب بعنوان "Houdini" والتي تشكل عودة قوية لها وبداية مرحلة جديدة في مسيرتها الفنية، وذلك بعد نجاحها الكبير في عام 2020 بألبومها الذي حطم الأرقام القياسية وحمل عنوان "Future Nostalgia".

أخرج فيديو كليب الأغنية كل من مانو كوسو مع المصور السينمائي أندريه تشيميتوف، وهو يُظهر دوا ليبا بعد التدريب في قاعة الرقص، حيث تقوم بمراجعة تصميم الرقصات الخاصة بها، وتبرز بالتصوير مؤثرات بصرية مميزة من خلال إنعكاس المرايا.

وتعتبر الأغنية بداية لقصص مشوقة ستقدمها دوا في ألبومها الجديد، وتشير إلى أن "Houdini" هي كلمة تجسد شعورها عند الساعة الرابعة صباحاً، عندما يقترب الليل من نهايته وهي متعبة، لكنها متحمسة ولا تريد أن تنتهي الحفلة.

دوا ليبا

كتبت دوا ليبا الأغنية بمشاركة كل من كارولين أيلين، داني إل هارلي ، توبياس جيسو جونيور وكيفن باركر من تامي إمبالا، وهي المجموعة التي ساهمت بشكل أساسي في المشروع، وتم تقديمها من قبل Parker and Harle.

تقول دوا: تمثل هذه الأغنية الجزء الأكثر إضاءة وتحرراً عندما أكون مع نفسي، معانيها ساخرة وقوية، تركز على فكرة ما إذا كان الشخص الذي يرافقني يستحق وقتي حقاً أم لا، وأيضاً لا أحد منا يعلم أين قد تأخذه الحياة، وهذا هو الشيء الجميل في أن تكون منفتح على كل الأمور، إنني متشوقة لمشاركة هذا الشعور مع جمهوري.

وتضيف دوا: " تمت كتابة الكثير من نصوص أغاني هذا الألبوم في تلك اللحظات المبهجة التي تتخللها الفوضى المطلقة وهي تصف كيف انتقلتُ وانتشرت عبر العالم بخفة وتفاؤل بغض النظر عن النتيجة.