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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

Last Call For Istanbul يتصدر قائمة مشاهدات منصة نتفليكس

Last Call For Istanbul
Last Call For Istanbul

تصدر الفيلم التركي Last Call For Istanbul الذي يقوم ببطولته نجما مسلسل العشق الممنوع، بيرن سات، وكيفانش تاتليتوغ ، قائمة مشاهدات منصة نتفليكس. 

 

وجاء فيلم  Last Call For Istanbul في المرتبة الثانية في قائمة الأفلام الأكثر مشاهدة على منصة نتفليكس بعد أسبوع من انطلاق عرضه. 

 

حرص أبطال فيلم النداء الأخير لإسطنبول Last Call For Istanbul على حضور كل الحفلات والمناسبات ضمن الحملة الدعائية للعمل قبل عرضه للجمهور على نتفليكس. 

 

وعبرت بيرين سات عن سعادتها للعودة إلى التعاون مع كيفانش تاتيلوغ بعد النجاح الكبير الذي حققاه سويا من خلال مسلسل العشق الممنوع.

وتمنت بيرن سات أن تقدم مع كيفانش تاتيلوغ- الشهير بـ"مهند"- مزيدا من الأعمال، وشكرته على تفانيه في العمل، وحبه للتمثيل من قلبه ما يظهرهما بشكل جيد على الشاشة كأبطال. 

 

Last Call For Istanbul

 

تدور أحداث الفيلم حول لقاء بالصدفة  في المطار بشخصين متزوجين، قررا قضاء ليلة لا تنسى في مدينة "نيويورك"، و بينما تقضي سيرين (بيرين سات) ومحمد (كيفانش تاتليتوغ) أفضل لحظات حياتهما معا، هناك مشكلة واحدة فقط تواجههما وهي أن  كلاهما متزوجا.

 

كان كيفانش تاتليتوغ الذي يبلغ من العمر 39 عاما، قد عرف في مصر والوطن العربي بشخصية “مهند” في مسلسل العشق الممنوع، ونور، وحقق نجاحا كبيرا، وله قاعدة جماهيرية كبيرة، ومثله بيرين سات التي حققت انتشارا كبيرا من خلال مسلسل فاطمة أيضا.

Last Call For Istanbul العشق الممنوع النداء الأخير كيفانش تاتليتوغ مسلسل فاطمة مسلسل العشق الممنوع منصة نتفليكس

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