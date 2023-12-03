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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رانيا محمود ياسين تكشف سر اختفائها: محققتش ربع اللي كنت بحلم به|فيديو

رانيا محمود ياسين
رانيا محمود ياسين

كشفت الفنانة رانيا محمود ياسين، حقيقة اختفائها عن الساحة الفنية، قائلة: «مش اختفاء متعمد ولكن هو عدم توفيق في الحصول على دور جيد، وأنا مستمتعة بمشواري المتواضع ومن وجهة نظري محققتش ولو ربع اللي كنت بحلم به».

وقالت «رانيا» في مداخلة هاتفية لبرنامج «تفاصيل» على فضائية «صدى البلد 2» مع الإعلامية نهال طايل، اليوم الأحد: "أنا كنت بعمل نجاحات وبوقف وبعدها أرجع شوية، لأني كنت غير قادرة على عمل موازنة بين أسرتي وأولادي الصغار وشغلي، وأحيي كل شخص تمكن من عمل التوازن دا، ويمكن أنا قصرت ناحية شغلي".

مسرح 

وتابعت أنها تقوم حاليًا بالإعداد لأكثر من عمل سواء مسرح أو أعمال تلفزيونية، موجهة رسالة للمخرجين والمنتجين، قائلة: «بقول لكل مخرج ومنتج دور على المناسب للدور».
 

الإعلامية نهال طايل الفنانة رانيا محمود ياسين رانيا محمود ياسين فضائية صدى البلد

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