خبير: حل أزمة الدين الخارجي سيكون سياسيا وليس اقتصاديا فقط

علق مدحت نافع خبير اقتصادي، على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي بأن مصر ستحصل على دعم كامل من الصندوق في وقت قريب، تقديرا لجهود الدولة المصرية والتحديات الكبيرة التي تمر بها.

وقال نافع في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور": "ما تقدمت به مديرة صندوق النقد الدولي من تصريحات إيجابية تجاه الاقتصاد المصري هو عادة متكررة خلال السنوات السابقة، حيث تكرر هذا الأمر دائما عدا بعض المقابلات التي لم تكن إيجابية مع بعض ممثلي المجموعة الاقتصادية".

وواصل: "المخرج من الأزمة بشكل كبير سيكون سياسيا وليس اقتصاديا، ولابد من استخدام القوة التفاوضية للمفاوض المصري من أجل الخروج من ازمة الدين الخارجي على وجه التحديد، وبخاصة إن استطاعت مصر بلورة موقف إقليمي وبالاشتراك مع عدد من الدول عبر المؤسسات والمنظمات الإقليمية مثل تجمع بريكس، لأن هذا الامر من شأنه حل الازمة بشكل كبير ومستدام".