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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عايدة فهمي: تمسكت بالفرصة في مسلسل جزيرة غمام

الفنانة عايدة فهمي
الفنانة عايدة فهمي

قالت الفنانة عايدة فهمي، إنها قامت بتصوير مسلسل جزيرة غمام منذ عامين، وهو عمل ناجح بكل المقاييس، وأي فنان جيد لا بد له أن يظهر من خلال الورق الجيد، كما أنه في ظل وجود مخرج جيد وطاقم عمل وممثلين أساتذة وجبارين؛ فهذا المسلسل يعتبر عملا متكاملا، موضحة: «الشخص يبقى محظوظ لو طلع قال جملة في المسلسل.. ده لو كان شاطر».

وأضافت «عايدة» خلال لقائها ببرنامج «تفاصيل» على فضائية «صدى البلد2» مع الإعلامية نهال طايل، اليوم الأحد: «في فنانين بتيجي وبتعدي كده، لكن لو فنان بجد؛ هيظهر»، موضحة أنه عقب التواصل معها من قبل الشركة المنتجة لمسلسل جزيرة غمام؛ قصوا الدور عليها، وأعجبها الدور بأنها سيدة كبيرة في السن وكفيفة.

وواصلت حديثه: ولذلك أحببت دوري وشخصية “مليحة” من الحكاية، وعقب معرفتي بأن المسلسل من كتابة السيناريست عبد الرحيم كمال ،وإخراج حسين المنباوي؛ تمسكت بالفرصة.

وتابعت: قبلت دوري في مسلسل جزيرة غمام؛ لمجرد سماعي للحكاية، ومعرفتي بأسماء المخرج والمؤلف، لكنني كنت ضامنة نجاح العمل، مؤكدة: «في ممثل بيذاكر ويجتهد على دوره حتى لو مشهد أو جملة، وآخرين واخدين الموضوع أكل عيش فقط، والأهم، كيفية المحافظة على لقمة العيش نفسها».

الفن أكل عيشنا

استطردت الفنانة عايدة فهمي: « كلنا نسعى على أكل عيشنا، والسعي بالنسبة لي مش الاتصال بفلان مخرج وأقوله عايزه أبقى معاك، فأنا بشوف إن ده يقلل من الفنان، ولكن السعي، إن لو جالي مشهد في مسلسل؛ أموت نفسي عليه، وأجتهد عليه أوي، فيطلع، ويخلي الناس تقول هنا في حد كويس، ويبدأ يتشاف بشكل كويس، السعي إني ما أنامش على ورق جايلي، وأشتغل عليه وأسعى على أكل عيشي بالطريقة دي».
 

الإعلامية نهال طايل السيناريست عبد الرحيم كمال الفنانة عايدة فهمي جزيرة غمام فضائية صدى البلد

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