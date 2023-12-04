متجاوزة 27 تريليون يوان ... قيمة صندوق الاكتتاب العام في الصين بنهاية أكتوبر الماضي

بلغ إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الاكتتاب العام في الصين 27.38 تريليون يوان (حوالي 3.85 تريليون دولار أمريكي) بنهاية أكتوبر الماضي، وفقاً لما أظهرته بيانات أصدرتها جمعية إدارة الأصول الصينية.

وأضافت الجمعية أنه وبحلول نهاية أكتوبر الماضي، كان في البلاد إجمالي 11268 صندوق اكتتاب عام يتم تشغيلها من قبل 144 شركة لإدارة الصناديق.

وأظهرت البيانات أن حجم الصناديق المغلقة اقترب من 3.73 تريليون يوان، في حين بلغ حجم الصناديق المفتوحة حوالي 23.7 تريليون يوان.

شركة إدارة الصناديق

وقالت الجمعية إن من بين 144 شركة لإدارة الصناديق، هناك 48 شركة ممولة من الخارج، و96 شركة محلية.