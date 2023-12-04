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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

متجاوزة 27 تريليون يوان ... قيمة صندوق الاكتتاب العام في الصين بنهاية أكتوبر الماضي

علم الصين
علم الصين

بلغ إجمالي الأصول الخاضعة لإدارة صناديق الاكتتاب العام في الصين 27.38 تريليون يوان (حوالي 3.85 تريليون دولار أمريكي) بنهاية أكتوبر الماضي، وفقاً لما أظهرته بيانات أصدرتها جمعية إدارة الأصول الصينية.

وأضافت الجمعية أنه وبحلول نهاية أكتوبر الماضي، كان في البلاد إجمالي 11268 صندوق اكتتاب عام يتم تشغيلها من قبل 144 شركة لإدارة الصناديق.

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وأظهرت البيانات أن حجم الصناديق المغلقة اقترب من 3.73 تريليون يوان، في حين بلغ حجم الصناديق المفتوحة حوالي 23.7 تريليون يوان.

شركة إدارة الصناديق

وقالت الجمعية إن من بين 144 شركة لإدارة الصناديق، هناك 48 شركة ممولة من الخارج، و96 شركة محلية. 

صندوق الاكتتاب الصين الأصول الصينية الصناديق تريليون يوان

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