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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

بعد وصف طفل فلسطيني ميت بالدمية.. صحيفة إسرائيلية تتراجع وتنشر اعتذار

صدى البلد

أثارت صورة طفل رضيع فلسطيني وهو ميت حالة من الجدل، بعد تداول صور ومقاطع فيديو له أثناء تكفينه بعينين مفتوحتين، وزعمت صحيفة إسرائيلية أنها صورة دمية وليس جثة طفل حقيقي لينقلب الرأي العام ضدها وتتراجع عن هذا الإدعاء.

ونشرت صحيفة “جيروزاليم بوست” للاحتلال الإسرائيلي، بأنها صورة دمية في وقت سابق، وبعد نشر المقال هاجم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي الصحيفة ، بحجة أن الصورة تصور بالفعل طفلًا بشريًا.

سرعان ما تراجعت صحيفة الاحتلال الإسرائيلي عن هذا الادعاء، وحذفت صحيفة جيروزاليم بوست مقال يوم السبت يدعي أن طفل فلسطيني ميت دمية.

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وأصدرت بيانًا بعد التراجع ألقت فيه باللوم على المصادر الخاطئة، وقالت في البيان: “المقالة المعنية لم تستوف معاييرنا التحريرية وبالتالي تمت إزالتها”.

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وتابع البيان: "نحن نأخذ هذا الأمر على محمل الجد وسنتعامل معه داخليًا لمنع تكرار حوادث مماثلة، نأسف لهذا الحادث ونظل ملتزمين بالتمسك بأعلى المعايير الصحفية في جميع الأوقات."

المقال الأصلي، الذي لا يزال قابلاً للعرض على أرشيف الإنترنت ، عرض تفاصيل حول وفاة الرضيع البالغ من العمر شهر ونصف في غزة: "لقد استشهد بين يدي والدته، بعد أن استهدف قصف إسرائيلي منزل العائلة في منطقة المغراقة".

وفي الحقيقة، أكدت الصحيفة أن اللقطات لم تظهر أكثر من مجرد دمية أطفال، وأعربت القناة عن ثقتها الكاملة في تحليلها، وأصرت على أن اللقطات “تم التلاعب بها”.

ويذكر أن الحرب بين إسرائيل وغزة مستمرة في التصاعد . وفي يوم الجمعة، انهارت المفاوضات بشأن وقف جديد لإطلاق النار، وأطلق مقاتلو حماس صواريخ على إسرائيل. وفي الوقت نفسه، قصفت الغارات الجوية الإسرائيلية أجزاء من قطاع غزة، مما أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 200 شخص، بحسب مسؤولين محليين.

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