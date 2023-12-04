أول رد من بكين بعد إعلان الفلبين وجود "غير قانوني" لقوارب صينية

أكدت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الاثنين، أن عمل قوارب الصيد الصينية في مياه منطقة ويتسن ريف في بحر الصين الجنوبي أمر "مقبول وقانوني".

وجاء ذلك بعدما نشرت الفلبين سفنا لمراقبة ما تقول إنه وجود "غير قانوني" للقوارب الصينية.

وقال وانج ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري، إن "هذا الموقع منطقة عمليات شديدة الأهمية ومأوى لقوارب الصيد الصينية".

من جانبه، أعلن حرس السواحل الفلبيني، اليوم الأحد، رصد "وجودا غير قانوني" لأكثر من 135 زورقا تابعا لمجموعة مسلحة بحرية صينية في منطقة شعاب ببحر الصين الجنوبي.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال خفر السواحل، في بيان له، إن قائد الخفر أمر بدوريات قرب منطقة الشعاب المرجانية ويتسون ريف التي تطلق عليها مانيلا اسم شعاب جوليان فيليب.