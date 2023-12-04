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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس مدينة بورفؤاد يتابع الاستعدادات النهائية للانتخابات الرئاسية

بورفؤاد تضع اللمسات
بورفؤاد تضع اللمسات الأخيرة لتجهيز مقار الانتخابات الرئاسية

عقد اللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، اجتماعاً موسعاً، للوقف علي آخر مستجدات الموقف التنفيذي الحالي لتجهيز مقار الانتخابات الرئاسية ببورسعيد ، والمقرر عقدها فى الفترة من 10ـ 12 ديسمبر 2023، بحضور المهندسة نادية رشوان سكرتير مدينة بورفؤاد ومديري المدارس التي ستجري بها عملية الإقتراع وعدد من الأجهزة التنفيذية بمجلس المدينة.

واستعرض رئيس مدينة بورفؤاد ، للأعمال التنسيقية مع جهات التعليم حول تجهيز المقار للانتخابات الرئاسية،  وإمدادها بكافة المستلزمات التى تضمن سير وانتظام العملية الانتخابية بهدوء ويسر ، موجها كافة الجهات المعنية القائمة على العملية الانتخابية بالتنسيق المستمر فيما بينهم لسرعة الانتهاء من إعداد و تجهيز المقار الانتخابية ورفع كفاءة محيط المدارس التي تشهد مارثون العملية الانتخابية،  مع تخطيط الشوارع ورفع كفاءة منظومة النظافة و تحقيق المظهر الحضاري اللائق بهذه الفعالية .

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و أكد رئيس مدينة بورفؤاد على أن المشاركة الإيجابية للمواطن في العملية الانتخابية،  تعكس مدي ثقافة و وعي الشعب المصري ،  فضلا عن التأكيد على قوة وعظمة الدولة المصرية و قيادتها السياسية و أجهزتها الحكومية،  مشيرا أن حق المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو حق أصيل لكل مواطن،  ويجب على كل مواطن الإدلاء بصوته و اختيار من يمثله كرئيسا للدولة المصرية لاستكمال مسيرة التنمية.

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