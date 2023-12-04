بيطري الشرقية يُنظم ورشة عمل عن التفتيش على المنتجات الغذائية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ضرورة الاهتمام بالثروة الحيوانية والداجنة وزيادة إنتاجيتها مع رفع الوعي الطبي البيطري بين أصحاب المزارع والماشية وذلك من خلال الاستمرار في تكثيف عقد الندوات وتنظيم حملات التوعية الإرشادية للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

ومن جانبه أوضح اللواء دكتور إبراهيم محمد متولى وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري أن مديرية الطب البيطري بالشرقية قامت بتنظيم ورشة عمل بعنوان (دور الأطباء البيطريين فى التفتيش على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني) وذلك بحضور كلٍ من فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية ومدير عام الإدارة العامة للصحة العامة والمجازر الدكتور محمد عبد الحميد يوسف ومديري الادارات بالمديرية وأقسام الصحة العامة والمجازر بالإدارات الخارجية وعدد كبير من الاطباء والاداريين العاملين بالمديرية.

أوضح مدير مديرية الطب البيطري أن الورشة تأتى لنقل الخبرات بين الإدارات الفنية المختلفة فى إطار سعي المديرية وبذل كل الجهود للحفاظ على الثروة الحيوانية والصحة العامة للمواطنين.

كما ألقى الدكتور خالد عبد المعطى كبير مفتشي أطباء المجازر والدكتورة نانى نبيل طبيب تفتيش بالمجازر والدكتورة سمر حسني طبيب تفتيش بالمجازر محاضرة عن (دور الأطباء البيطريين فى التفتيش على المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني ) استعرضوا فيها أماكن عرض وبيع المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني والإجراءات الواجب إتخاذها وطرق الكشف عن المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيوانى والخطوات الواجب اتباعها عند وجود مخالفة و إنجازات إدارة المجازر كما أجريت المناقشات والاستفسارات المثمرة من الحضور لتبادل الآراء والخبرات.

وفي كلمتها أكدت فايزة عبد الرحمن وكيلة وزارة التموين بالشرقية علي أهمية التعاون بين مديرية التموين ومديرية الطب البيطري للحفاظ على صحة وسلامة الانسان.

وألقى اللواء عمر الحوام رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالشرقية كلمة عن أهمية التعاون المثمر بين جهاز حماية المستهلك ومديرية الطب البيطري.

وفى نهاية الورشة قام مدير المديرية بتكريم الأطباء المتميزين فى إدارة المجازر واقسام الصحة العامة بالإدارة الخارجية وإدارة المخلفات والجلود.