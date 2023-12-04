أقصر نهار في السنة|ظاهرة فلكية هامة تحدث بعد 18 يوما

نستعد الآن لاستقبال فصل الشتاء، حيث تعيش مصر أحوالا جوية غير مستقرة، وشهد الطقس في البلاد موجة باردة على مدار الأيام القليلة الماضية، ومع انتشار الموجة الباردة؛ بحث المواطنون عن موعد بدء فصل الشتاء رسميًا، ونهاية فصل الخريف 2023 في مصر.

وينتظر محبو الأجواء الباردة موعد بداية فصل الشتاء 2023 في مصر، وقد يظن البعض أن فصل الشتاء قد بدأ بالفعل، خاصة مع الشعور في الأيام الماضية بانخفاض درجات الحرارة، ولكن هذا ليس حقيقيا، فنحن نعيش الآن في فصل الخريف.

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، إننا نعيش الآن أجواء فصل الخريف، حيث انه كان قد بدأ فلكيا يوم السبت 23 سبتمبر؛ عندما تعامدت الشمس تماما على خط الاستواء، لذلك فنحن نعيش في فصل الخريف، وليس الشتاء من الناحية الفلكية.

وأوضح تادرس أن فصل الخريف ينتهي يوم 23 ديسمبر الجاري، وهو يوم بداية فصل الشتاء فلكيا، مع حدوث الانقلاب الشتوي (ذروة فصل الشتاء فلكيا)، وبذلك نكون على موعد مع بداية فصل الشتاء رسميا بعد 18 يوما.

ومن المقرر أن ينتهي فصل الخريف في 20 ديسمبر، ويكون يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023، هو الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء، حيث يستمر لمدة 3 أشهر.

الموعد الرسمي لـ بداية فصل الشتاء

يستمر فصل الخريف مدة زمنية قدرها 89 يوما و19 ساعة و38 دقيقة، وبذلك من المقرر أن يكون يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر 2023، هو الموعد الرسمي لبداية فصل الشتاء، ويستمر لمدة 3 أشهر.

وأشار الدكتور أشرف تادرس أن الانقلاب الشتوي يحدث يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر وهو الموعد الثابت من كل عام، حيث يميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تماما على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبا.

وأضاف أستاذ الفلك، أن الانقلاب الشتوي (يوم الجمعة الموافق 22 ديسمبر) هو ذروة فصل الشتاء فلكيا في النصف الشمالي للكرة الأرضية وفي نفس الوقت هو ذروة فصل الصيف فلكيا في النصف الجنوبي للكرة الأرضية.

واستطرد انه عندما نقول ذروة فصل الشتاء فهذا لا يعنى أنه سيكون أبرد يوم في السنة، لأن السبب في برودة الجو وسخونته تتعلق بأمور الطقس داخل الغلاف الجوي وله عوامل كثيرة تدخل في نطاق عمل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أما فلكيا فالأمر يتعلق فقط بحركة الأرض في المدار ، لذلك فإن ذروة الشتاء تمثل أقصى ميل لمحور دوران الأرض في مدارها حول الشمس.

ولفت رئيس قسم الفلك السابق بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية، إلى أنه تحدث ظاهرة فلكية هامة في يوم الإنقلاب الشتوي وهي أن الأرض تكون أقرب الى الشمس نسبيا في الشتاء عنها في الصيف، وبناء عليه تكون ذروة فصل الشتاء فلكيا هو أقصر نهار في السنة إذ يصل طول النهار حوالي 10 ساعات تقريبا ، في حين يصل طول الليل إلى 14 ساعة تقريبا.

وأكمل الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بـ المعهد القومي للبحوث الفلكية ورئيس قسم الفلك السابق، أن الشمس تبلغ أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن.