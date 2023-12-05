عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| أقصر نهار في السنة.. ظاهرة فلكية هامة تحدث بعد 18 يوما.. بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 الإلكترونية.. غدا

أخبار التعليم
أخبار التعليم

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

أقصر نهار في السنة|ظاهرة فلكية هامة تحدث بعد 18 يوما

نستعد الآن لاستقبال فصل الشتاء، حيث تعيش مصر أحوالا جوية غير مستقرة، وشهد الطقس في البلاد موجة باردة على مدار الأيام القليلة الماضية، ومع انتشار الموجة الباردة؛ بحث المواطنون عن موعد بدء فصل الشتاء رسميًا، ونهاية فصل الخريف 2023 في مصر.

 

حوار هام.. وزير التعليم يرد على تساؤلات المواطنين ببرنامج “الشاهد” الليلة

يحل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم الاثنين، ضيفا على شاشة قناة “إكسترا نيوز”.

ويذاع في تمام الحادية عشرة مساءً، حوارا مطولا أجراه الدكتور محمد الباز في برنامج “الشاهد” على فضائية “إكسترا نيوز” مع وزير التربية والتعليم.

 

مشاركات المعهد القومي لعلوم البحار في فعاليات مؤتمر المُناخ COP28 بالإمارات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي،  أهمية  تعظيم الاستفادة من إمكانيات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني خاصة المتعلقة بتنمية الثروة السمكية، وتطوير البحيرات.

 

التعليم العالي تؤكد على أهمية دور المرأة في بناء مجتمع مستدام.. تفاصيل

أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، على حرص الوزارة على تنظيم البرامج التدريبية لتأهيل الطالبات وتمكينهن من مواكبة متطلبات سوق العمل.

 

بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 الإلكترونية.. غدًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه  سوف يتم إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024  للعام الدراسي الحالى، 2023,2024، بداية من غد الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري وحتى 31 من نفس الشهر ، من خلال منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

 

موعد استخراج بيان النجاح لطلاب الدراسات العليا بجامعة عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم لاستخراج بيانات النجاح لطلاب دبلومات الدراسات العليا عن امتحانات دور اكتوبر 2022/2023.

اخبار التعليم ظاهرة فلكية فصل الشتاء وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التعليم العالى والبحث العلمى التعليم العالي الشهادة الاعدادية 2024 استمارة الشهادة الاعدادية جامعة عين شمس بيانات النجاح Jobs Education

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسرائيل تعلن شرطين لإنهاء الحرب على غزة فورا

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

شوبير يصدم جماهير الأهلي باستبعاد ثلاثي الفريق عن كأس العالم للأندية

سافرت بدونه.. خلاف حاد بين شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب في السعودية

سعر الذهب اليوم الإثنين 4 -12-2023

بفستان جريء.. إطلالة لفنانة فلسطينية شهيرة بمهرجان البحر الأحمر

بطاقة الخدمات المتكاملة.. خطوات استخراجها وأنواع الإعاقات المسموح بها

"نرفزة ملعب"| تفاصيل تحقيقات النيابة مع حسين الشحات.. وعقوبة ضخمة في انتظار محمد الشيبي

ترشيحاتنا

شبورة مائية.. هيئة الأرصاد تكشف طقس الساعات المقبلة

القيادة المركزية الأمريكية: استهداف قواعدنا في سوريا بـ15 صاروخا من داخل العراق

رضا حجازي: اهتمام الرئيس السيسي بقطاع التعليم غير مسبوق

محمد صلاح يفوز بجائزة جديدة مع ليفربول| ما هي؟

وزير التربية والتعليم: الرئيس السيسي وجه بتعيين 150 ألف معلم

وداعًا أرقام الهواتف.. واتساب WhatsApp يستعد لتغيير كبير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أم العروسة.. مفيدة شيحة تثير الجدل بفستان لافت من خطوبة ابنتها

جوليا روبرتس تخرج عن صمتها بشأن حبيبها السابق.. ماذا قالت؟

بعد المقاطعة.. طريقة عمل غسول الفم الطبي

مدرعات جديدة تنضم لعائلة "التمساح".. صدى البلد داخل جناح مجمع الصناعات الهندسية لإدارة المركبات| صور

فيديو

جند السماء.. انتشار بكتيريا الشيغيلا بين جنود الاحتلال في قطاع غزة /فيديوجراف

منظومة حارس وتوليد النبضة الكهرومغناطسية| مصر تكشف لأول مرة عن سلاح مجابهة الطائرات بدون طيار.. فيديو وصور

قلم الشيبي.. ماذا قررت النيابة بشأن حسين الشحات في واقعة لاعب بيراميدز/فيديوجراف

لأول مرة| الجيش المصري يفاجئ العالم ويكشف عن أسطول طائرات بدون طيار حديثة يمتلكها .. فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: للصبر حدود

اﻟﻤﺰﻳﺪ