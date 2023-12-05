أخبار التعليم| أقصر نهار في السنة.. ظاهرة فلكية هامة تحدث بعد 18 يوما.. بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 الإلكترونية.. غدا

نشر موقع "صدى البلد" العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

أقصر نهار في السنة|ظاهرة فلكية هامة تحدث بعد 18 يوما

نستعد الآن لاستقبال فصل الشتاء، حيث تعيش مصر أحوالا جوية غير مستقرة، وشهد الطقس في البلاد موجة باردة على مدار الأيام القليلة الماضية، ومع انتشار الموجة الباردة؛ بحث المواطنون عن موعد بدء فصل الشتاء رسميًا، ونهاية فصل الخريف 2023 في مصر.

حوار هام.. وزير التعليم يرد على تساؤلات المواطنين ببرنامج “الشاهد” الليلة

يحل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، اليوم الاثنين، ضيفا على شاشة قناة “إكسترا نيوز”.

ويذاع في تمام الحادية عشرة مساءً، حوارا مطولا أجراه الدكتور محمد الباز في برنامج “الشاهد” على فضائية “إكسترا نيوز” مع وزير التربية والتعليم.

مشاركات المعهد القومي لعلوم البحار في فعاليات مؤتمر المُناخ COP28 بالإمارات

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أهمية تعظيم الاستفادة من إمكانيات المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد في إجراء الأبحاث والدراسات العلمية التي تعود بالنفع على المجتمع والاقتصاد الوطني خاصة المتعلقة بتنمية الثروة السمكية، وتطوير البحيرات.

التعليم العالي تؤكد على أهمية دور المرأة في بناء مجتمع مستدام.. تفاصيل

أكد الدكتور كريم همام، مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للانشطة الطلابية، ومدير معهد إعداد القادة، على حرص الوزارة على تنظيم البرامج التدريبية لتأهيل الطالبات وتمكينهن من مواكبة متطلبات سوق العمل.

بدء تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 الإلكترونية.. غدًا

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه سوف يتم إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2024 للعام الدراسي الحالى، 2023,2024، بداية من غد الثلاثاء 5 ديسمبر الجاري وحتى 31 من نفس الشهر ، من خلال منصة التقدم الإلكتروني للامتحانات عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

موعد استخراج بيان النجاح لطلاب الدراسات العليا بجامعة عين شمس

أعلن قطاع الدراسات العليا والبحوث بكلية الحقوق جامعة عين شمس عن فتح باب التقديم لاستخراج بيانات النجاح لطلاب دبلومات الدراسات العليا عن امتحانات دور اكتوبر 2022/2023.