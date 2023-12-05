هل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية هي الحل؟.. شاهد رد علي جمعة غير المتوقع

هل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية هي الحل وكذلك هل مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل وعدوانها هي الحل؟، لعله أكثر ما تنادي به دعوات المقاطعة التي تحاول وقف القصف على أهلنا في فلسطين وغزة والعدوان وحشي واعتداءات غاشمة على يد الصهاينة ، وهو الأمر الذي يثير حيرة البعض الذين يرون أن هذه المقاطعة تضر أهل بلادنا الذين يعملون بهذه الشركات المصرية وتتسبب في خسائر بالغة لهم ، فيما لا تتضرر إسرائيل أو الدول الداعمة لها، ولعل هذا ما يطرح سؤال هل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية هي الحل ؟، أو هل مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل وعدوانها هي الحل؟، باعتباره وسيلة الضغط الوحيدة التي نملكها جميعًا لمساعدة إخواننا وأهلنا في فلسطين ونصرتهم في حرب الصهاينة وأعوانهم عليهم.

هل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية هي الحل

قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن علينا أن نقاطع على مستوى الدول ، بمعنى أن ترفض مصر الشراء من بلد معينة، وتمنع الاستيراد منها ، لكن بعد أن اشترى إخوتنا المصريين تلك البضائع ودفعوا ثمنها من أموالهم فصارت لنا ، فكيف ومن نقاطع ؟!، هل نقاطع إخواننا هنا؟، لا يصح.

وأوضح “ جمعة” خلال المنتدى الصديقية الثقافي، في إجابته عن سؤال: ( هل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية هي الحل ؟، أو هل مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل وعدوانها هي الحل ؟)، أن هذا الكلام ذكرناه منذ 2009 أي منذ 15 سنة، ونحن نقول أن المقاطعة تكون من الدول وليس من داخل البلاد.

ونبه إلى أن كل هذه الشركات بداخل البلاد هي ملكنا نحن وليس ملك تلك الدول الداعمة لإسرائيل، ولذلك فهذه المقاطعة عملية نفسية، وهو ما يطرح سؤال آخر هل من قاطع هذه المنتجات وقع في الحرام؟.

وأضاف أن من قاطع تلك المنتجات من الداخل لم يقع في الحرام ، مشيرًا إلى أنه يمارس أثرًا نفسيًا ليس له أثر موجع لتلك الدول، حيث إنه تم الشراء منها بالفعل ، إذن التي تقاطع هي الدول أما من قاطع من الداخل فنقول له أعانك الله تعالى لأن عملك لا أثر فيه إلا أنك قد أشفيت نفسك.

دورنا تجاه فلسطين

وأفاد مفتي الجمهورية السابق ، بأنن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره ، فالزمان والمكان والأشخاص والأحوال تتحكم في فروض الأعيان ، فإنه فرض عين على كل من واجه العدو وقرب منه ونادته يده أن يجاهد في سبيل الله وأن يصبر ويستمر.

وأشار في إجابته عن سؤال: ( ما هو دورنا تجاه فلسطين في محنتها؟ ما الواجب الشرعي لفريضة الجهاد في ظل الأحداث ، وهل الجهاد فرض عين على كل المسلمين أم هو خاص بالمقاومة الفلسطينية؟)، إلى أنه إذا بعد المكان فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أمرنا أن نزور بيت المقدس قال : ( فمن لم بستطع فليرسل إليه زيتًا) أي نرسل إليه ما يقوم بشأنه من الإضاءة والنظافة ونرسل إليهم ما نستطيع أن نرسله من معونات غذائية وطبية وكسائية وهكذا حتى يتم النصر.

وأكد أن فرض العين يكون لمن واجه العدو، والحمد لله تأتي الأخبار كل يوم بما يشرح الصدر ويؤلم القلب ، فالقتلى من عندنا كثير ، ولكنهم يألمون كما تألمون ، ولكن الفرق بيننا وبينهم أنهم في رعب بينما نحن في سكينة، نحن ننتظر النصر وهم يخافون على أنفسهم أن يذهبوا بلا عودة .

ولفت إلى أن أغلبهم ملاحدة والمتدين فيهم قليل ولم يرجع إلى هذا البلد، لأنه منهي عنده في دينه أن يرجع لأن الله يغضب عليهم ، حيث إن ناطوري كارتا في العالم كله تتهم إسرائيل بأنها تحرف الديانة اليهودية، فقد عبد بنو إسرائيل الوثن في خمسة معابد كبيرة فانتهت أفصليتهم عن العالم فأصبحوا مع المشركين سواء .

ونوه بأن فيما ورث أفضليتهم المسلمون الذين آمنوا بموسى وعيسى - عليهما السلام- وبسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم - ففضلهم الله عز وجل على العالمين، منوهًا بأن واجب الجهاد يكون لمن واجه العدو ـ أما نحن فعلينا العون والدعاء والاستمرار في الحشد ليَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ، ليهلك من هلك عن بينة ويحى من حيا عن بينة .

وتابع: ندعو الله عز وجل بعد الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - أن ينصر المجاهدين في فلسطين ، وأن يسدد رميهم ، وأن يعز شأنهم ، فإنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير ، ونتوسل إليه باسمه الأعظم الذي إذا سُئل به أعطى وإذا دعي به أجاب ، فنقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا كريم يا رب العالمين نسألك بكل اسم هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علمته أحدًا من خلقِك أو استأثرت به في علمِ الغيبِ عندك ، أن تنصر المجاهدين .

واستطرد: وأن تجعل رميهم في نحور أعدائهم وأعدائك أعداء البشرية والدين، فاللهم يا ربنا رد علينا القدس ردًا جميلاً، وهيئ لنا من أمرنا رشدًا وانقلنا من دائرة سخصك إلى دائرة رضاك ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، اللهم اجمع كلمتنا حتى ترضى ، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .

دعاء على إسرائيل