هل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية هي الحل؟.. شاهد رد علي جمعة غير المتوقع

هل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية هي الحل وكذلك هل مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل وعدوانها هي الحل؟، لعله أكثر ما تنادي به دعوات المقاطعة التي تحاول وقف القصف على أهلنا في فلسطين وغزة والعدوان وحشي واعتداءات غاشمة على يد الصهاينة ، وهو الأمر الذي يثير حيرة البعض الذين يرون أن هذه المقاطعة تضر أهل بلادنا الذين يعملون بهذه الشركات المصرية وتتسبب في خسائر بالغة لهم ، فيما لا تتضرر إسرائيل أو الدول الداعمة لها، ولعل هذا ما يطرح سؤال هل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية هي الحل ؟، أو هل مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل وعدوانها هي الحل؟، باعتباره وسيلة الضغط الوحيدة التي نملكها جميعًا لمساعدة إخواننا وأهلنا في فلسطين ونصرتهم في حرب الصهاينة وأعوانهم عليهم.
هل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية هي الحل
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن علينا أن نقاطع على مستوى الدول ، بمعنى أن ترفض مصر الشراء من بلد معينة، وتمنع الاستيراد منها ، لكن بعد أن اشترى إخوتنا المصريين تلك البضائع ودفعوا ثمنها من أموالهم فصارت لنا ، فكيف ومن نقاطع ؟!، هل نقاطع إخواننا هنا؟، لا يصح.
وأوضح “ جمعة” خلال المنتدى الصديقية الثقافي، في إجابته عن سؤال: ( هل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية هي الحل ؟، أو هل مقاطعة منتجات الدول الداعمة لإسرائيل وعدوانها هي الحل ؟)، أن هذا الكلام ذكرناه منذ 2009 أي منذ 15 سنة، ونحن نقول أن المقاطعة تكون من الدول وليس من داخل البلاد.
ونبه إلى أن كل هذه الشركات بداخل البلاد هي ملكنا نحن وليس ملك تلك الدول الداعمة لإسرائيل، ولذلك فهذه المقاطعة عملية نفسية، وهو ما يطرح سؤال آخر هل من قاطع هذه المنتجات وقع في الحرام؟.
وأضاف أن من قاطع تلك المنتجات من الداخل لم يقع في الحرام ، مشيرًا إلى أنه يمارس أثرًا نفسيًا ليس له أثر موجع لتلك الدول، حيث إنه تم الشراء منها بالفعل ، إذن التي تقاطع هي الدول أما من قاطع من الداخل فنقول له أعانك الله تعالى لأن عملك لا أثر فيه إلا أنك قد أشفيت نفسك.
دورنا تجاه فلسطين
وأفاد مفتي الجمهورية السابق ، بأنن الله سبحانه وتعالى غالب على أمره ، فالزمان والمكان والأشخاص والأحوال تتحكم في فروض الأعيان ، فإنه فرض عين على كل من واجه العدو وقرب منه ونادته يده أن يجاهد في سبيل الله وأن يصبر ويستمر.
وأشار في إجابته عن سؤال: ( ما هو دورنا تجاه فلسطين في محنتها؟ ما الواجب الشرعي لفريضة الجهاد في ظل الأحداث ، وهل الجهاد فرض عين على كل المسلمين أم هو خاص بالمقاومة الفلسطينية؟)، إلى أنه إذا بعد المكان فرسول الله -صلى الله عليه وسلم- لما أمرنا أن نزور بيت المقدس قال : ( فمن لم بستطع فليرسل إليه زيتًا) أي نرسل إليه ما يقوم بشأنه من الإضاءة والنظافة ونرسل إليهم ما نستطيع أن نرسله من معونات غذائية وطبية وكسائية وهكذا حتى يتم النصر.
وأكد أن فرض العين يكون لمن واجه العدو، والحمد لله تأتي الأخبار كل يوم بما يشرح الصدر ويؤلم القلب ، فالقتلى من عندنا كثير ، ولكنهم يألمون كما تألمون ، ولكن الفرق بيننا وبينهم أنهم في رعب بينما نحن في سكينة، نحن ننتظر النصر وهم يخافون على أنفسهم أن يذهبوا بلا عودة .
ولفت إلى أن أغلبهم ملاحدة والمتدين فيهم قليل ولم يرجع إلى هذا البلد، لأنه منهي عنده في دينه أن يرجع لأن الله يغضب عليهم ، حيث إن ناطوري كارتا في العالم كله تتهم إسرائيل بأنها تحرف الديانة اليهودية، فقد عبد بنو إسرائيل الوثن في خمسة معابد كبيرة فانتهت أفصليتهم عن العالم فأصبحوا مع المشركين سواء .
ونوه بأن فيما ورث أفضليتهم المسلمون الذين آمنوا بموسى وعيسى - عليهما السلام- وبسيد الخلق أجمعين سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم - ففضلهم الله عز وجل على العالمين، منوهًا بأن واجب الجهاد يكون لمن واجه العدو ـ أما نحن فعلينا العون والدعاء والاستمرار في الحشد ليَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ، ليهلك من هلك عن بينة ويحى من حيا عن بينة .
وتابع: ندعو الله عز وجل بعد الصلاة على النبي -صلى الله عليه وسلم - أن ينصر المجاهدين في فلسطين ، وأن يسدد رميهم ، وأن يعز شأنهم ، فإنه على ذلك قدير وبالإجابة جدير ، ونتوسل إليه باسمه الأعظم الذي إذا سُئل به أعطى وإذا دعي به أجاب ، فنقول يا الله يا رحمن يا رحيم يا حي يا قيوم يا كريم يا رب العالمين نسألك بكل اسم هو لك سميتَ به نفسَك أو أنزلتَه في كتابِك أو علمته أحدًا من خلقِك أو استأثرت به في علمِ الغيبِ عندك ، أن تنصر المجاهدين .
واستطرد: وأن تجعل رميهم في نحور أعدائهم وأعدائك أعداء البشرية والدين، فاللهم يا ربنا رد علينا القدس ردًا جميلاً، وهيئ لنا من أمرنا رشدًا وانقلنا من دائرة سخصك إلى دائرة رضاك ولا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا ، اللهم اجمع كلمتنا حتى ترضى ، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم .
دعاء على إسرائيل
- اللهم منزّل الكتاب ومجرى السحاب وهازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم.
- اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.
- اللهم زلزل أقدامهم ونكس أعلامهم وأذهب ريحهم اللهم آمين.
- اللهم احرق قلوبهم كما احرقوا أجساد الأطفال وأرنا فيهم عجائب قدرتك.
- يا رب سلط عليهم البراكين والزلازل والموت والذباب والمرض.
- اللهم اجعلهم مقهورين حزانى مهمومين خائفين.
- اللهم اجعل أجسادهم أشلاء لا تُجمع ولا تجعل لهم قوة ولا ترفع لهم هامة هم ومن يعاونهم.
- يا حي يا قيوم أرنا فيهم عجائب قدرتك ويتم أطفالهم وشتت جمعهم.
- اللهم أنزل غضبك ومقتك على إسرائيل و من والاهم في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين.
- اللهم ثبت إخواننا المجاهدين في كل شبر من أرضك يا رب العالمين .
- اللهم إنك قلت عن إسرائيل في محكم التنزيل:”وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (61)”(البقرة)”ضربت عليهم الذلة أين ما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون (112)”ال عمران “اللهم حقق فيهم قولك، وأرنا فيهم آياتك يا رب العالمين.
- يا رب إنهم قد طغوا وبغوا وعاثوا في الأرض فسادا، اللهم أهلكهم كما أهلكت عادوا وثمود يا رب من للمستضعفين في فلسطين والعراق والبنان وسائر بلاد الإسلام المغتصبة، ليس لهم إلا أنت فاجبر كسرهم و ألف بين قلوبهم و وحد صفهم وانصرهم على أعدائك أعداء دين الإسلام يارب العالمين .
- يا رب دعوناك كما أمرتنا، فاستجب لنا آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إنا نشكو إليك إسرائيل فإنها لا تعجزنك يا جبار السموات والأرض اللهم إحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا، وأنزل عليهم نقمتك اليوم و غدا.
- اللهم أحزنهم كما أحزنونا وآسفهم كما آسفونا.
- اللهم يتم أطفالهم ورمل نساءهم وعقم أرحامهم وأرق نومهم يامن قلت في كتابك (لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا اللهم آتي اليهود وكل من والاهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا بقوتك يا جبار.
- اللهم اجعل بيتهم عليهم ردما .
- اللهم اجعل قنابلهم عليهم دمدما وعويل نساءنا عليهم همهما.
- اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين اللهم ومن أرادنا والإسلام بخير فوفقه لكل خير ومن أرادنا والإسلام بسوء فاقسم ظهره واجعل كيده في نحره ولا تمهله بين يومه وأمسه.
- اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس الصهاينة المعتدين .
- اللهم اكتب لنا الصلاة فيه والشهادة على بابه آمين..آمين..آمين وصلى على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
- اللهم شردهم ودمرهم وأذلهم وانتقم لنا منهم وانصرنا عليهم.
- اللهم لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا.
- حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، اللهم لا ترفع للصهاينة المحتلين في القدس وغزة راية، ولا تحقق لجيش الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني غاية، واجعلهم يا رب العالمين لجميع الناس آية".
- اللهم عليك بقتلة الأنبياء اللهم ارسل عليهم حجارة من سجيل وارمي الرعب والذعر في قلوبهم.
- اللهم دمر اليهود بفلسطين أبناء القرود والخنازير ورمل نساءهم يا الله ويتم أطفالهم شتت شملهم.
- اللهم ابعث عليهم رياح عاتيه تقتلع جبروتهم.
- اللهم ثبت عبادك المخلصين في فلسطين اللهم ارسل السكينة على قلوبهم قوي عزمهم وارادتهم حبب فيهم روح الشهادة يامن قلت ولا تحسبن الذين قتلو في سبيل الله أمواتا لأنك يا ربنا قلت بل أحياء عند ربهم يرزقون.
- اللهم عليك بكل من تخاذل وجبن أمام أعدائك ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الأخرة حسنة وقنا عذاب النار آمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصبه الطاهرين أجمعين.
- اللهم دمر اليهود بفلسطين الحاقدين ومن يؤيدهم وشتت شملهم وأسر جنودهم واربك جيشهم ومخططهم إنهم أعداء الدين.
- اللهم زلزل الأرض تحت أقدامهم يا حي يا قيوم .
- اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين ولبنان والعراق وفي كل مكان.
- اللهم انصر كلمة الحق والتوحيد وارفع كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم آمين آمين آمين.
- اللهم زلزل الأرض من تحت أقدام اليهود الصهاينه المتطرفين.
- اللهم اجعل كيدهم بنحورهم، واضحرهم من حيث جاءوا وفرقهم وشتتهم واجعلهم من الخائبين المنكسرين.
- اللهم يا قهار يا قوي يا عزيز يا ذا الجلال والإكرام اجمع أمة الإسلام والمسلمين على الوحدة والجهاد في سبيلك يالله يا رب العزة والجلال يا واحد يا احد يا صمد اللهم آمين.
- اللهم أمتنا شهداء في سبيلك يا الله .
- اللهم لا تمتنا موت الضعفاء المذلولين .
- اللهم أمتنا منتصرين أعزاء .
- اللهم يا معز يا مذل، اللهم أعزنا بالإسلام وأذل الصهاينة يالله الحمد والشكر لك يا الله على نعمة الإسلام.
- اللهم اخزهم ، وحلل عليهم ما حل على الأمم الأولين، إنها سنة من سننك إذا حلت لا ساعة تتقدم ولا تتأخر، وإنهم لا يعجزونك ولا حتى كجناح بعوضة، صدق وعدك ونصرت نبيك وهزمت الأحزاب وحدك.