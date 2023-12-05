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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

140 ألف يورو لكل مهاجر.. برلماني إيطالي يهاجم خطة ميلوني لمواجهة الهجرة

ميلوني
ميلوني

هاجم عضو البرلمان الإيطالي جوفاني پاليا، خطة رئيس الحكومة جورجينا ميلوني، بشأن المهاجرين، مشيرا إلى أنها ستكلف روما 140 ألف يورو لكل مهاجر في ألبانيا.

وقال البرلماني الإيطالي، إنه "مع أخذ كل الأمور بعين الاعتبار، سيكلفنا حجز 720 مهاجراً في ألبانيا مائة مليون يورو، أو 140 ألف يورو للشخص الواحد: هذا هو الثمن العبثي الذي سيدفعه الايطاليون للفكرة الهائلة التي خطرت ببال جورجا ميلوني"، بحسب ما أوردته وكالة "آكي" الإيطالية.

وأوضح البرلماني الإيطالي الذي يشغل منصب مسؤول القسم الاقتصادي في حزب اليسار، عبر صفحته في "فيسبوك" اليوم الثلاثاء: "تم إهدار كثير من الأموال دون تحقيق أية نتائج سوى بعض الدعاية المعادية للأجانب".

وأشار پاليا إلى أن "الأمر يتطلب عبقرية، والاعتقاد بأن هذه الحكومة اليمينية لا تعرف كيفية صياغة القوانين، مليئة بوزراء غير قادرين على الحفاظ على الحد الأدنى من اللياقة، تقوم بتعيينات خارج أي منطق"، وتابع "أنها عاجزة عن إنفاق الأموال المتوفرة أيضا”".

برلماني إيطالي خطة ميلوني الهجرة جورجينا موليني ألبانيا المهاجرين

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