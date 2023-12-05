قبل عرضه غدا في البحر الأحمر.. طرح إعلان فيلم "أنف وثلاث عيون"

نشر عدد من أبطال فيلم “ أنف وثلاث عيون” الفيديو الدعائي الأول له، قبل ساعات من عرضه ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر، لأول مرة عالميا.

وقد تحدث المخرج أمير رمسيس خلال الفترة الماضية ، إنه كان فى البداية شاعر بصعوبة لإعادة تقديم رواية "أنف وثلاث عيون" لإحسان عبد القدوس وتحويلها لفيلم.

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وأضاف أمير رمسيس، فى تصريحات لـ "عرب وود": أنه بمجرد قراءة النسخة الأولى الذى قدمها له الكاتب وائل حمدي ، زالت كل مخاوفه وتحمس أكثر ، لأنها كتبت بسرد سينمائي مميز جدًا ، وهذا كان هدفه من البداية.معلقًا: كانت شاعر بصعوبة من فكرة تحويل الرواية لفيلم متماسك سينمائيًا .

الفيلم من بطولة النجوم ظافرعابدين وسلمى أبو ضيف، صبا مبارك ، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود.

وستدورالأحداث حول دكتور هاشم جراح التجميل، الذى لم يجد العلاقة العاطفية المناسبة له حتى وصل لسن الأربعينات،وفجأة يقابل الفتاة الذى يشعر أنه غير قادر على مقاومة حبها ، بالرغم فرق السن بينهما الذى يتخطى العشرون عام ، ثم تتفاقم الأحداث.