أمير رمسيس ينشر البوستر الرسمي لأحدث أفلامه "أنف وثلاث عيون" |شاهد

نشر المخرج أمير رمسيس البوستر الرسمي لفيلمه الجديد " أنف وثلاث عيون" وتصدر البوستر الفنان ظافر العابدين وصبا مبارك وأخرين ، من خلال حسابه الرسمي على موقع فيسبوك.

وقد تحدث المخرج أمير رمسيس خلال الفترة الماضية ، إنه كان فى البداية شاعر بصعوبة لإعادة تقديم رواية "أنف وثلاث عيون" لإحسان عبد القدوس وتحويلها لفيلم.

وأضاف أمير رمسيس، فى تصريحات لـ "عرب وود": أنه بمجرد قراءة النسخة الأولى الذى قدمها له الكاتب وائل حمدي ، زالت كل مخاوفه وتحمس أكثر ، لأنها كتبت بسرد سينمائي مميز جدًا ، وهذا كان هدفه من البداية.معلقًا: كانت شاعر بصعوبة من فكرة تحويل الرواية لفيلم متماسك سينمائيًا .

أنف وثلاث عيون

وكان المخرج أمير رمسيس قد صرح مؤخرًا فى تصريحات تليفزيونية ، قائلاً: أن فكرة السيناريو جريئة في الوقت الحالي ولكن لابد من التخلص من هذه القيود وإعادة الاهتمام بالأدب.



معلقًا: "شجعني جرأة المؤلف والفيلم ينقل أحداث الرواية وفي شخصيات جديدة مش موجودة في الرواية الأصلية.

وتابع أمير رمسيس، قائلاً: " السرد سيكون مختلف تمامًا عن الرواية ، لأن الرواية تحكي 3 محطات بشكل منفصل وأنا انقل وجهة نظر أخرى لرواية أنف وثلاث عيون."

والفيلم سيكون من بطولة النجوم ظافرعابدين وسلمى أبو ضيف ،صبا مبارك ، جيهان الشماشرجي، صدقي صخر، سلوى محمد علي، نبيل ماهر، نور محمود..

وستدور الأحداث حول دكتور هاشم جراح التجميل، الذى لم يجد العلاقة العاطفية المناسبة له حتى وصل لسن الأربعينات،وفجأة يقابل الفتاة الذى يشعر أنه غير قادر على مقاومة حبها ، بالرغم فرق السن بينهما الذى يتخطى العشرون عام ، ثم تتفاقم الأحداث.