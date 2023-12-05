"جمهور المسرح: مقاربات ورؤى".. مشاركات مصرية في المحور الفكري بـ"أيام قرطاج"

يستكمل مهرجان أيام قرطاج المسرحية، اليوم الثلاثاء 5 ديسمبر، جلسات المحور الفكري بالدورة الـ24 برئاسة الفنان د.معز مرابط، والتي تستمر حتى 10 ديسمبر الجاري، حيث جاءت جلسة اليوم بعنوان "جمهور المسرح: مقاربات ورؤى"، وتحدث فيها عدد من الباحثين منهم د.أبو الحسن سلام من مصر، وفوزية بلحاج المزي من تونس، ويانيك بوتال من فرنسا، وحيدر منعثر حسين من العراق، وأحمد عبد المنعم محمد علي من مصر، وجون لوي فابياني من فرنسا، وعبد الحليم المسعودي من تونس، وأحمد بلخيري من المغرب، ومحمد الهادي من تونس، وإلفيك زهرابيان من أرمينيا، ومحمد مؤمن من تونس، وأدارت الجلسة سنية مبارك.

جاءت مداخلة د.أبو الحسن سلام من مصر، ببحث بعنوان "الثالث المرفوع بين المسرح وجمهوره"، قائلا: "هناك تباين بين جمهور المسرح وثقافات الأجيال في تفاعلاتها المتباينة مع البيئة الاجتماعية ومؤثرات الواقع الاقتصادي، كما أن هناك تباين بين شعرية العرض المسرحي، فالعرض المسرحي الفكري يجتذب نوعية معينة من الفنانين، دون جمهور الرومانسية، وبالمثل يجتذب جمهور المسرح الكوميدي "الفارس" جمهورا غير جمهور الكوميديا الموسيقي، ولجمهور الكلاسيكيات أيضا مسرحه".

وتابع د."سلام": "في المجمل.. هل يختلف إقبال جمهور المسرح تبعا لميله إلى الانتماء الفني للعرض المسرحي، أم تبعا لنجمه المفضل أم تبعا لعوامل أخرى مختلفة في ما هو اجتماعي أوسياسي أو كوميدي أو استعراضي"، تلك هي الإشكالية مناط البحث".

وكانت خلال الجلسة مداخلة أخرى من مصر، للناقد أحمد عبد المنعم، بورقة بحثية بعنوان "الجمهور الناقد، وجمهور الناقد، بين المتلقي النموذجي والمتلقي المتوسط"، قائلا: "إن هموم إشكالية هذا البحث تنبع من بعض خبرات متواضعة على مستويات "أكاديمية، وإبداعية، وإدارية، ونقدية، وتنظيرية، إذا تكشف ملاحظات مبدئية عن وضع الناقد، والمنظر بين العملية الإبداعية والمجتمع، ونحاول في البحث الوقوف على بعض أهم أسباب المشكلات العملية، والإشكالات المفاهيمية، التي تشكل طبيعة ومقدار وجود الجمهور الناقد في المجتمع الفني، والمجتمع العام، وذلك بصفته جمهور خاص، له بدوره فئات جماهيرية متعددة سيعمل البحث على تحديدهاوتحديد دور الناقد تجاه كل منها بين ماهو كائن وما يرجى ويجب أن يكون.

جدير بالذكر، أن الدورة الـ24 من أيام قرطاج المسرحية، انطلقت يوم 2 ديسمبر وتستمر عروضها حتى 10 ديسمبر، ويشارك بها أكثر من 60 عرضا من 28 بلدا من مختلف قارات العالم، وتتوزع كما يلي على: المسابقة الرسمية (11 عرضا) والعروض الموازية (24 عرضا) ومسرح العالم (18 عرضا) وتعبيرات مسرحية في المهجر (4 عروض).



ويشمل محور برنامج "مسرح العالم"، عدة عروض منها: بلا عنوان من ايطاليا، أفريكان بارتي منبلا أسبانيا، هذه سلام من فنزويلا، كلاش ديجيتال من سويسرا، مازالت في طنجة وانا ممنوع من السفر من النمسا، بلا دولة من البرازيل، المدينة العالمية من ايطاليا، دراكولا من النرويج، الدب من روسيا، وعروض أخري من مختلف أنحاء العالم.