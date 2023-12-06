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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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مصر دولة شابة.. رضا حجازي: الرئيس السيسي مهتم بالتعليم الفني لدوره في الاقتصاد|فيديو

الدكتور رضا حجازي
الدكتور رضا حجازي

قال الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مهتم جدًا بالتعليم الفني لأنه يلعب دورًا في الاقتصاد ومصر دولة شابة ولدينا 60% من الشباب.

وأضاف "رضا حجازي"، خلال حواره ببرنامج "الشاهد"، محمد الباز والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن التعليم الفني الصورة الذهنية زمان أن الطالب الذي لا يحصل على مجموع يدخل تعليم فني وأن التعليم الجامعي هو الأقوى.

المدارس التكنولوجيا التطبيقية

وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إلى أن المدارس التكنولوجيا التطبيقية تمت مع أصحاب المصانع وأنه زار مؤخرًا مدرسة تجارة حديثة ووجد الطلاب فيها بعد 3 أشهر شيء يفرح فمنهم الكاشير ومن يكتب الفاتورة ويوجد طلاقة لغوية وهو المطلوب بالمجتمع. 

 

التعليم وزير التعليم الدكتور رضا حجازي السيسي الاقتصاد الشاهد

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