مصطفى الفقي: العالم العربي يحارب عدوا أعمى.. ونتنياهو يحتضر سياسيا

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، إن الصدمات تغير العقليات، معقبا: " أرى أن الصدمة الدامية التي حدثت لأهل غزة يجب أن يفيق بها العقل العربي و يدرك أنه ماشي بطريقة غلط على مدى 75 سنة".

وأوضح “الفقي”، خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على شاشة MBC مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أن العالم العربي يحارب عدو أعمى لا ضمير له و الإجرام جزء من طباعه و الإرهاب صفة عامة فيه، ولابد من فضح هذا للعالم.

ولفت المفكر السياسي، إلى أن الوقت الحالي هو أكثر وقت في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي ينظر له العالم العربي بأكمله، و لذلك الكلمة بالوقت الحالي بـ 10 أضعاف الكلمة في أي وقت سابق.

نتنياهو يحتضر سياسيا

وواصل: "نتنياهو يحتضر سياسيا و بيشتغل يوم بيوم"، مضيفا أن نتنياهو في أخر مرحلة من مراحله السياسية و قام بتوريط شعبه كما لم يتورط من قبل، و لم يفيد إسرائيل كثيرا كما يتوهموا،