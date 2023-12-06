حرق نتنياهو سياسيا.. مصطفى الفقي يكشف اللحظة الفارقة في تاريخ القضية الفلسطينية

قال الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، "السنة الجاية زي اليومين دول لا هيكون الطقم السياسي في إسرائيل موجود، ولا الفلسطيني موجود ولا حتى الأمريكي".

وأضاف مصطفى الفقي، خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر، المذاع على شاشة MBC مصر، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، أنه يتوقع قدوم وجه أخر غير أمريكا، الذي حضرت مجلس الحرب مع إسرائيل و الذي استفزه شخصيا.

وناشد المفكر السياسي، العرب بأن يقوموا بالعام الجديد بإعارة من جديد و يكون هناك انتخابات للفلسطينيين و يقنعوا الطرفين بضرورتها، معقبا: "هذه لحظة فارقة في تاريخ القضية الفلسطينية".

حرق نتنياهو سياسيا

وأشار، إلى أن الحرب في غزة كانت سببا في حرق نتنياهو سياسيا، مؤكدا أن نتنياهو في أخر مرحلة من مراحله السياسية و قام بتوريط شعبه كما لم يتورط من قبل.