عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مصر تنجح في تسجيل العنصر الثامن ضمن "قوائم التراث الثقافي غير المادي باليونسكو"

صدى البلد

نجحت جهود وزارة الثقافة المصرية، بالتعاون مع 10 دول عربية أخرى، في تسجيل "الفنون والمهارات المرتبطة بالنقش على المعادن… النحاس والفضة والذهب"، ضمن القوائم التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي بمنظمة اليونسكو، ليصل بذلك عدد العناصر المصرية المُسجلة على "قوائم التراث الثقافي غير المادي" إلى 8 عناصر.

جاء ذلك، اليوم الثلاثاء، خلال اجتماع اللجنة الحكومية الدُولية للمنظمة، في دورتها الثامنة عشرة،  والتي تنعقد حاليًا في "جمهورية بوتسوانا".

وقالت الدكتورة نيفين الكيلاني،  وزيرة الثقافة: "يُعد هذا الإنجاز نتاج ملف مشترك بين إحدى عشرة دولة عربية هي: "مصر- السعودية- الجزائر- المغرب- العراق- فلسطين- السودان- السعودية- تونس- اليمن- موريتانيا"، حيث عملت هذه الدول معًا على مدار عامين، بتنسيق من -المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم "الألكسو"-، لإعداد ملف الترشيح، الذي روعي خلاله إبراز التنوع الثقافي، الذي يحظى به التراث الثقافي غير المادي، في منطقتنا العربية، والذي حرصت الأجيال على تناقله، والحفاظ عليه عبر آلاف السنين.

ووجهت وزيرة الثقافة، التهنئة، لجميع المصريين، على تسجيل العنصر الثامن من "عناصر التراث الثقافي غير  المادي" على "القائمة التمثيلية لليونسكو"، كما  وجهت الشكر، للقائمين على بيت التراث المصري، برئاسة الدكتورة نهلة إمام، على جهودهم البناءة لتسجيل العنصر الثامن.

وأكدت وزيرة الثقافة، أن رسالة هذا الملف المشترك، هي رسالة الاحترام المتبادل والسلام بين الشعوب، وهو ما أكدت عليه مصر في كلمتها، خلال اجتماع اللجنة الحكومية الدُولية للتراث غير المادي، حيث أشارت مصر في كلمتها، إلى أن التراث الثقافي غير المادي، هو مساحة تفاهم بين الشعوب، في عالم يشهد صراعات متنامية.

txt

مينا عادل: رواية الأستاذ بشير الكحلي واقعية عن مدرس ألعاب برتبة زعيم شعبي

txt

رواية "مومياء براون" تدور حول سرقة الآثار المصرية أواخر القرن الـ 18

كما وجهت مصر في كلمتها، خلال اجتماع اللجنة الدُولية باليونسكو، تحية خاصة، إلى فناني النقش على المعادن، والمصممين، والمبدعين، والحرفيين، فمصر التي عرفت النقش على المعادن منذ فجر التاريخ، يشهد العالم اليوم على تواصل تراثها واستدامته.

وزارة الثقافة التراث الثقافي الثقافة المصرية التراث المصري الدكتورة نيفين الكيلاني جهود وزارة الثقافة منظمة اليونسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كابل رمسيس السبب| القصة الكاملة لانقطاع الإنترنت.. وهذا موعد عودة الخدمة

لأول مرة| كوريا الجنوبية تعرض منتجات عسكرية يستخدمها الجيش المصري .. صور

انخفاض في سعر الذهب اليوم.. والعالمي يخسر 134 دولار دفعه واحدة

بيان عاجل من النيابة العامة بعد تأثر الخدمات بسبب الإنترنت

الخطيب تدخل.. أول رد من الأهلي على صفقة عمر كمال عبد الواحد

مكنش في السر.. تفاصيل زواج الفنان سامح الصريطي والمطربة المعتزلة حنان

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

جدول إجازات مصر 2024.. 121 يومًا من الراحة

ترشيحاتنا

ناقد رياضي: الأهلي من حقه الدفاع عن الشحات.. وحجازي مع الاتحاد بالمونديال

أهالي النوبة لحملة السيسي: نثمن دور الرئيس في صرف تعويضات تضرر أراضينا

خلال 2023.. أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قبرص

وسط محاصرتها بالدبابات والحفارات.. الاحتلال يجدد استهدافه لمناطق متفرقة بخان يونس

مصر تنجح في تسجيل العنصر الثامن ضمن "قوائم التراث الثقافي غير المادي باليونسكو"

نجم الزمالك السابق: أرفض التفريط في زيزو ويجب استمرار معتمد جمال


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحلى من المطاعم .. طريقة عمل المكرونة بـ صوص البولونيز

في عيد ميلادها الـ 59 .. سر غير متوقع وراء أناقة شريهان|صور

برج الحوت وحظك اليوم الأربعاء 6 ديسمبر 2023|فرص لا تعد

أرخص وأحلى| طريقة عمل جاتوه سويسرول الشيكولاتة

فيديو

تجلس فوق صارخ إسرائيلي.. فيديو لطفلة فلسطينية يثير جدل رواد السوشيال ميديا|شاهد

تفاصيل مأساوية في حادث المنيا.. ماذا حدث؟

وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان لقاءات ثنائية مع قادة الوفود العسكرية على هامش معرض إيديكس 2023

السكر بـ 27 جنيها.. الأزمة انتهت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: الأشخاص السامة في دوائر علاقاتنا

غادة جابر تكتب: مستقبل القضية الفلسطينية ما بعد 7 أكتوبر

اﻟﻤﺰﻳﺪ