ميدو يكشف حل أزمة القيد في الزمالك.. وتفاصيل صفقة عمر كمال

أكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك والمنتخب المصري السابق أن الأبيض سيتمكن من حل أزمة القيد خلال الشتاء القادم.

وقال ميدو في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "الزمالك سيفتح القيد في الفترة المقبلة".

وأضاف: "نادي فيوتشر منح مهلة لعمر كمال عبد الواحد لحسم قراره والاختيار بين الانتقال إلى الأهلي أو الزمالك".

وتابع: "الأهلي والزمالك وافقا على دفع قيمة الصفقة التي طلبها نادي فيوتشر، إلا أن مسئولي الزمالك أبلغا عمر كمال عبد الواحد أنه لم يحسم ملف القيد حتى الآن، لذا قرر اللاعب الانتقال إلى الأهلي".