عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

الكيلو تخطى 35 جنيها| المحتكرون يستهدفون الأرز.. والشعبة تتوقع ارتفاعا أكبر (إيه الحكاية)

الأرز
الأرز

ارتفعت أسعار الأرز بنحو 50% تقريبا فى الأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر الماضى، رغم انتهاء موسم الحصاد فى بداية الشهر نفسه، بحصيلة إنتاجية تزيد عن العام الماضى بنحو 500 ألف طن أرز أبيض، وفقا لعدد من المتعاملين بالسوق المحلية، والذين أرجعوا أسباب الارتفاع إلى وجود ممارسات احتكارية مع عزوف عدد من الفلاحين عن بيع محصولهم.

سعر الأرز الشعير اليوم الثلاثاء 1 نوفمبر 2022 : زيادة أكثر من 700 جينه في الطن - عرب فايف
الأرز 

أزمة الأرز تضرب الأسواق 

قال مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأرز الشعير شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية بالمضارب، ليسجل سعر الطن 30 ألف جنيه لطن الأرز الشعير عريض الحبة، كما وصل طن الأرز رفيع الحبة إلى 31 ألف جنيه، كما تخطى سعر الكيلو الأرز الأبيض 35 جنيها في بعض المحال التجارية والسوبر ماركت، على الرغم من انتهاء موسم الحصاد.

أوضح الوليلي في تصريحات إعلامية، أن ارتفاع الأرز مؤخرًا ليس له أسباب منطقية، فقد وصلت نسبة الزيادة 70% عن المعدل الطبيعي خاصة أن نوعية الشعير هذا العام أقل جودة عن كل سنة، مؤكدا تأثرها بالتغيرات المناخية والتي أثرت على إنتاجية الشعير نفسه كمحصول ومن ثم رفع تكلفة الأرز الأبيض.

أستاذ بطب القصر العيني يكشف مضاعفات مرض الدوسنتاريا المنتشر بين جنود الاحتلال

وسط محاصرتها بالدبابات والحفارات.. الاحتلال يجدد استهدافه لمناطق متفرقة بخان يونس

أسباب ارتفاع سعر الأرز

وأرجع الوليلي، سبب ارتفاع الأرز إلى زيادة تكلفة الزراعة على المزارعين، حيث ارتفعت بشكل كبير خلال هذا العام وزادت تكلفة تجهيز الأرض والزراعة والأيدي العاملة بنسبة تجاوزت 80%، فيما زادت أسعار الأسمدة بمعدلات كبيرة، موضحا أن المخاوف من زيادة الأسعار والإسراع بتخزين كميات في وقت الحصاد، رفع الطلب والأسعار في نفس الوقت خلال الموسم الحالي.

وأكد أن أسعار الأرز ستواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، نظرا لزيادة سعر الأرز عالميا ما يصعب عملية استيراده للسوق المحلية، بجانب ترجيحات بإقدام الحكومة على تعويم الجنيه ما يرفع أسعار جميع السلع.

شعبة المواد الغذائية: ارتفاع سعر كيلو الأرز لـ 30 جنيها بالأسواق
الأرز 

أسعار الأرز عالميًا

وعالميا، تتجه أسعار الأرز نحو تسجيل مستوى قياسى هو الأعلى منذ 15 عاما، حيث قفز سعر الأرز التايلندى الأبيض بنحو 57 دولارا خلال الأسبوعين الماضيين مسجلا 640 دولارا للطن بعد فترة من الهدوء النسبى، ما يجعله أقل بقليل من أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008، وفقا لبلومبرج، وترجع الزيادة فى أسعار الأرز بتايلندا إلى تضاعف حجم الطلب على الأرز من دول مستوردة لم تكن تستورد من قبل، مثل البرازيل والفلبين، مع تشديد الهند قيودها على التصدير فى أواخر يوليو الماضى.

وبلغت صادرات الهند من الأرز إلى الدول العربية حوالى 10.6 مليار دولار فى 2022، وفقا لتقرير من وزارة التجارة الهندية فى وقت سابق من العام الحالى.

وبحسب التقرير، فإن أكبر الدول العربية المستوردة للأرز العام الماضى كانت السعودية بنحو 1.4 مليون طن، ومصر والإمارات بنحو 1.2 مليون طن لكل منهما.

 

الأرز أزمة الأرز أزمة الأرز تضرب الأسواق أسباب أرتفاع سعر الأرز أسعار الأرز عالمي ا مجدي الوليلي ارتفاع الأرز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

بعد تدخل النيابة.. بيبو يقود مبادرة الصلح بين الشحات والشيبي |القصة كاملة

الاعتذار شيمة الأقوياء.. أسامة كمال يعطي درسًا لـ عمرو أديب على الهواء|شاهد

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

موضوعات متعلقة

انتصرنا| 200 طائرة و2000 مدفع وصواريخ أذلت العدو.. 50 عامًا على حرب أكتوبر وإذلال إسرائيل

متى يبدأ الثلث الأخير من الليل؟ اعرف التوقيت الصحيح وردد 50 دعوة مستجابة

يكفي إنجاز الرئيس لحياة كريمة| مدبولي في حوار المصارحة: نفذنا مشروعات بـ9.4 تريليون جنيه.. وهذا سر انقطاع الكهرباء

ماذا حدث في قطاعات الكهرباء والبترول والصناعة منذ 2014 .. تفاصيل

أجمل دعاء يوم الجمعة .. يفك الكرب ويفتح الأبواب المغلقة

"تحية للشعب المصري".. مقتطفات من مقالات كِبار كُتَّاب الصحف

موقع متميز ونيل وطاقة متجددة ومواد معدنية| الموارد الطبيعية ثروة مصر القومية.. خير في اليابس والماء

أسعار خيالية.. الأرز يهدد العالم بأزمة قاسية بسبب الهند| وهذا موقف مصر

ترشيحاتنا

الإعلام الفلسطيني: سقوط 64 شهيدا و106 جرحى في خان يونس خلال يومين

إعلامي يفجر مفاجأة بشأن منحة التعاقد لـ عمر كمال عبدالواحد

ميدو: هناك من حاول الإطاحة بـ إيهاب جلال من الإسماعيلي

إقبال ممتاز.. أيهما أفضل شهادة «الأهلي فورا» أم «القمة»؟| تفاصيل

الكيلو تخطى 35 جنيها| المحتكرون يستهدفون الأرز.. والشعبة تتوقع ارتفاعا أكبر (إيه الحكاية)

الأرصاد الجوية: أمطار حتى الجمعة المقبلة وأقل من 10 درجات بهذه المنطقة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيل أشرف عبد الغفور.. 3 صدمات في الوسط الفني خلال 10 أيام

بسبب حادث سير مروع.. نجوم فارقوا الحياة بشكل مفاجئ

مقطع فيديو لناشطة بريطانية عبر التيك توك يتسبب في توريطها وإدانتها أمام المحكمة

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

وعكة صحية .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي/فيديوجراف

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

لقطة نادرة.. مقطع فيديو لزعيم أحد الدول يبكي ويطالب شعبه بكثرة الإنجاب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ