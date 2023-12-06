الكيلو تخطى 35 جنيها| المحتكرون يستهدفون الأرز.. والشعبة تتوقع ارتفاعا أكبر (إيه الحكاية)

ارتفعت أسعار الأرز بنحو 50% تقريبا فى الأسواق المحلية خلال شهر نوفمبر الماضى، رغم انتهاء موسم الحصاد فى بداية الشهر نفسه، بحصيلة إنتاجية تزيد عن العام الماضى بنحو 500 ألف طن أرز أبيض، وفقا لعدد من المتعاملين بالسوق المحلية، والذين أرجعوا أسباب الارتفاع إلى وجود ممارسات احتكارية مع عزوف عدد من الفلاحين عن بيع محصولهم.

الأرز

أزمة الأرز تضرب الأسواق

قال مجدي الوليلي، عضو غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الأرز الشعير شهدت ارتفاعًا خلال الفترة الماضية بالمضارب، ليسجل سعر الطن 30 ألف جنيه لطن الأرز الشعير عريض الحبة، كما وصل طن الأرز رفيع الحبة إلى 31 ألف جنيه، كما تخطى سعر الكيلو الأرز الأبيض 35 جنيها في بعض المحال التجارية والسوبر ماركت، على الرغم من انتهاء موسم الحصاد.

أوضح الوليلي في تصريحات إعلامية، أن ارتفاع الأرز مؤخرًا ليس له أسباب منطقية، فقد وصلت نسبة الزيادة 70% عن المعدل الطبيعي خاصة أن نوعية الشعير هذا العام أقل جودة عن كل سنة، مؤكدا تأثرها بالتغيرات المناخية والتي أثرت على إنتاجية الشعير نفسه كمحصول ومن ثم رفع تكلفة الأرز الأبيض.

أسباب ارتفاع سعر الأرز

وأرجع الوليلي، سبب ارتفاع الأرز إلى زيادة تكلفة الزراعة على المزارعين، حيث ارتفعت بشكل كبير خلال هذا العام وزادت تكلفة تجهيز الأرض والزراعة والأيدي العاملة بنسبة تجاوزت 80%، فيما زادت أسعار الأسمدة بمعدلات كبيرة، موضحا أن المخاوف من زيادة الأسعار والإسراع بتخزين كميات في وقت الحصاد، رفع الطلب والأسعار في نفس الوقت خلال الموسم الحالي.

وأكد أن أسعار الأرز ستواصل ارتفاعها خلال الفترة المقبلة، نظرا لزيادة سعر الأرز عالميا ما يصعب عملية استيراده للسوق المحلية، بجانب ترجيحات بإقدام الحكومة على تعويم الجنيه ما يرفع أسعار جميع السلع.

الأرز

أسعار الأرز عالميًا

وعالميا، تتجه أسعار الأرز نحو تسجيل مستوى قياسى هو الأعلى منذ 15 عاما، حيث قفز سعر الأرز التايلندى الأبيض بنحو 57 دولارا خلال الأسبوعين الماضيين مسجلا 640 دولارا للطن بعد فترة من الهدوء النسبى، ما يجعله أقل بقليل من أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2008، وفقا لبلومبرج، وترجع الزيادة فى أسعار الأرز بتايلندا إلى تضاعف حجم الطلب على الأرز من دول مستوردة لم تكن تستورد من قبل، مثل البرازيل والفلبين، مع تشديد الهند قيودها على التصدير فى أواخر يوليو الماضى.

وبلغت صادرات الهند من الأرز إلى الدول العربية حوالى 10.6 مليار دولار فى 2022، وفقا لتقرير من وزارة التجارة الهندية فى وقت سابق من العام الحالى.

وبحسب التقرير، فإن أكبر الدول العربية المستوردة للأرز العام الماضى كانت السعودية بنحو 1.4 مليون طن، ومصر والإمارات بنحو 1.2 مليون طن لكل منهما.