هدية للعملاء المتضررين| المصرية للاتصالات تكشف سبب انقطاع الإنترنت.. كابل بحري أم تعطل جهاز؟

انتظام خدمة الانترنت.. أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، وذلك في بيان لها اليوم الاربعاء 6 من ديسمبر الجاري، وجاء ذلك عقب شكوي بعض المواطنين من انقطاع خدمة الانترنت في عدد من المناطق المختلفة.

هدية مجانية للعملاء

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات، أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بأحد الكابلات البحرية.

واعربت الشركة المصرية للاتصالات، عن اعتذارها للعملاء الكرام عن هذا العطل الطارئ، وستقوم الشركة بتعويض العملاء المتضررين وأيضا غير المتضررين ب 10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات.