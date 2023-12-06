عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

هدية للعملاء المتضررين| المصرية للاتصالات تكشف سبب انقطاع الإنترنت.. كابل بحري أم تعطل جهاز؟

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

انتظام خدمة الانترنت.. أعلنت الشركة المصرية للاتصالات عن انتظام خدمة الإنترنت بالكامل على مستوى الجمهورية، وذلك في بيان لها اليوم الاربعاء 6 من ديسمبر الجاري، وجاء ذلك عقب شكوي بعض المواطنين من انقطاع خدمة الانترنت في عدد من المناطق المختلفة.

هدية مجانية للعملاء

وأكدت الشركة المصرية للاتصالات، أنه لا صحة لما تم تداوله على بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول وجود قطع بأحد الكابلات البحرية.

واعربت الشركة المصرية للاتصالات، عن اعتذارها للعملاء الكرام عن هذا العطل الطارئ، وستقوم الشركة بتعويض العملاء المتضررين وأيضا غير المتضررين ب 10 جيجا بايت إضافية على جميع الباقات.

انتظام خدمة الانترنت خدمة الإنترنت الانترنت الشركة المصرية للاتصالات المصرية للاتصالات انقطاع خدمة الإنترنت انقطاع الإنترنت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه|هزة قوية تضرب سعر الذهب لأول مرة عالميًا وعيار 21 الآن مفاجأة

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

لا خسائر أو إصابات.. السيطرة على حريق محدود بالقرب من مطار القاهرة

عمرو أديب يزايد على دور مصر بغزة.. وصفعة قوية تنتظره خلال ساعات

فرمان كولر| سر استبعاد أحمد عبدالقادر من مونديال الأندية.. وأول رد فعل للاعب

سقوط عصابة السكر| قرار مفاجئ من التموين.. وانتهاء الأزمة في هذا الموعد

شكرا مصر.. بيان من الفصائل الفلسطينية بشأن التصدي لمؤامرة التهجير إلى سيناء

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

موضوعات متعلقة

سقوط لصوص الغلابة| الكشف أخيراً عن المتسبب في أزمة السكر.. وبشرى سارة للمصريين

بتروح تصوير وحش الشاشة بالمريلة| كواليس وفاة ناهد فريد شوقي.. وذكريات جمعتها مع والدها

تكليف رئاسي| تحرك عاجل بشأن قانون الإيجار القديم.. والحل خلال الأيام المقبلة

تدخل في الأعمال وإلغاء حفلها| القصة الكاملة لـ “خناقة” شيرين وحسام حبيب بالسعودية.. رجعت مصر من غيره

“قلم الشيبي” مازال يصدع| حسين الشحات أمام النيابة من جديد بسبب لاعب بيراميدز.. وإخلاء سبيل نجم الأهلي

حسابات ومَحاَفظ بدون مصاريف| البنوك تقدم خدمات مجانية للمواطنين حتى منتصف الشهر.. تفاصيل

اخفوا عن زوجته الفاجعة| “صدمة من الخلف” كتبت نهاية أشرف عبدالغفور.. كواليس الحادث واللحظات الأخيرة

كروان غاوي مشاكل| مذيعة مغمورة وفيديو فاضح داخل المطبخ يقود الزوجين خلف القضبان.. “مفرحش ببطن الحوت”

ترشيحاتنا

السيطرة على حريق محدود بقرية البضائع في مطار القاهرة

سورة إجابة الدعاء.. بها 4 عجائب حدثت مع 4 أنبياء

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل تقتل كل من تبقى على الحياة في قطاع غزة

هدية للعملاء المتضررين| المصرية للاتصالات تكشف سبب انقطاع الإنترنت.. كابل بحري أم تعطل جهاز؟

حالة من الغضب داخل إدارة الزمالك بسبب ملف الصفقات.. التفاصيل

توفي إثر حادث سير.. النائب العام ينعي وكيله حسـن محمد عـلاء الديـن


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مطرز باللؤلؤ.. غادة عبد الرازق تتألق بفستان باللون الأسود من تصميم سامو هجرس

نصائح فعالة لحماية الأطفال من التقلبات الجوية.. الماء والفيتامينات أبرزها

بسبب مأساة غزة.. 3 نجوم حرموا أنفسهم من الاحتفال بعيد ميلادهم.. تفاصيل

الكيلو تخطى 35 جنيها| المحتكرون يستهدفون الأرز.. والشعبة تتوقع ارتفاعا أكبر (إيه الحكاية)

فيديو

طفرة جينية| قبيلة إندونيسية يسبح أفرادها لقاع المحيط بدون معدات غوص.. فيديو

رحيل محمد عبدالمنعم.. الأهلي يحدد سعر اللاعب وهذا بديله في خط الدفاع

وعكة صحية .. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة ناهد فريد شوقي/فيديوجراف

سفيرة إسرائيل في بريطانيا تثير الجدل بتصريحاتها المتناقضة بفيديو عبر التيك توك|شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الرئيس يدعو العالم لإنقاذ الأرض

اﻟﻤﺰﻳﺪ