وكيل رياضة القليوبية يناقش مع مديري الإدارات ومراكز الشباب الاستعدادات للانتخابات الرئاسية

عقد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اجتماعا بمديري الإدارات المركزية بالمديرية والإدارات الفرعية ومديري مراكز الشباب على مستوى المحافظة، لمناقشة خطة العمل واستعدادات مراكز الشباب خلال الانتخابات الرئاسية القادمة بالاضافة لمناقشة خطة العمل ونتائج المرحلة السابقة من تنفيذ الأنشطة والمشروعات القومية.

تضمن الاجتماع مناقشة استعدادات مراكز شباب القليوبية للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية القادمة من خلال مشاركة الشباب فى تنظيم الناخبين أمام اللجان الانتخابية عن طريق مساعدة الناخبين فى استخراج رقم اللجنة وتنظيم الناخبين ومساعدة كبار السن وذوى الهمم أمام مقر اللجان تسهيلا على المواطنين.

وقال الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، أنه سيتم عمل غرفة عمليات مركزية داخل المديرية خلال أيام الانتخابات يتم ربطها بغرف عمليات فرعية داخل إدارات الشباب الثمانية على مستوى المحافظة على مدار الساعة ولمدة ثلاث أيام بالاضافة للربط مع مديري مراكز الشباب بواقع 205 مركز شباب على مستوى المحافظة لتلقى أى ملاحظات أثناء العملية الانتخابية.

وأضاف الصبروط ، أن مديريات الشباب والرياضة على مستوى الجمهورية سيكون لها دور كبير جدا خلال العملية الانتخابية وفقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كونها احد مؤسسات الدولة المعنية بالعمل الشبابي والجماهيرى، حيث عقدت مديرية الشباب والرياضة العديد من الاجتماعات التحضيرية مع الكيانات الشبابية وفرق التطوع والجوالة والكشافة والشعب البرلمانية لتوزيع الأدوار خلال العملية الانتخابية بالاضافة لقيام وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ العديد من البرامج التثقيفية للشباب وللمواطنين للحث على المشاركة الإيجابية والفعالة فى الانتخابات دون توجيه او وصاية على الرأى.

واستعرض الصبروط خلال الاجتماع إنجازات الدولة المصرية فى قطاع الشباب والرياضة بالاضافة للمشروعات القومية العملاقة ، مشيرا إلى أن ما تشهده الدولة المصرية من تحديات اقتصادية وسياسية ودولية ، والأحداث المحيطة بالمنطقة يجعل الوقوف بجانب الدولة واجب وطنى ولزاما على الجميع ، مؤكدا أن المشاركة فى العملية الانتخابية يعد دليلا على وعى المواطن المصرى بقضايا وطنه ، لاسيما فئة الشباب والتى تمثل النسبة الأكبر من المواطنين للظهور بالمظهر الحضاري والديمقراطي الذي يليق بحجم ومكانة الدولة المصرية.

واختتم الاجتماع بمناقشة ماتم تنفيذه من تكليفات وبرامج خلال الفترة السابقة ومناقشة خطة العمل والأنشطة والفعاليات التي سيتم تنفيذها خلال الفترة القادمة ، وتم الاستماع لاستفسارات مديري المراكز ومناقشة بعض الأمور الادارية الخاصة بالعمل.