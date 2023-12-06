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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف تفاصيل العملية البرية بـ خان يونس

الجيش الإسرائيلي
الجيش الإسرائيلي

قال قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يارون فينكلمان، اليوم الأربعاء، إن القتال في خان يونس يمثل جهدا كبيرا ويحرز تقدما.

وأوضح فينكلمان، أنه أجري تقييما عملياتيا مع قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي تقاتل في منطقة مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، موضحا أن “القوات المقاتلة عرضت عليه العمليات الهجومية التي نفذت حتى الآن، وخطة مواصلة العملية البرية في المنطقة”.

وأضاف: “القتال في خان يونس هو جهد كبير، لدي انطباع بأنه يدار بشكل جيد ويتم السيطرة عليه ودفعه إلى الأمام”.

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وتابع قائلا: “هناك أهداف أخلاقية هنا، وسوف نلتزم بها.. وسنواصل التقدم للأمام لتحقيق الأهداف التي تم تحديدها هنا على جبهتنا”.

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