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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

بالأسماء.. القائمة القصيرة لدواوين جائزة أحمد فؤاد نجم 2023

صدى البلد

انطلق منذ قليل، حفل توزيع جوائز أحمد فؤاد نجم لشعر العامية في دورتها العاشرة لعام 2023، وذلك على خشبة المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من الشخصيات العامة والكتاب والنقاد.

 

القائمة القصيرة للدواوين

 

 

وكشفت الجائزة عن القائمة القصيرة للدواوين في دورة هذا العام وهى كل من: "قبل ما نتحول زومبي" لمحمد موسى، و"آخر معجزة للرقص" لمحمود وجيه، "قبل ما يكتمل الرحيل" لمحمد الشهاوي، "لكنه مش شايف أمل" لأحمد الشمسي.

وجاء في القائمة القصيرة للأعمال الشعرية أيضا كل من ديوان: "أشياء بتسقط من جيوب الملل" لمحمد خيري، "خطر" لسعيد سلامة، "قطط الكهوف" لمحمود عزت، "السيرة المنسية لفلان" لخلف جابر، "فصوص من سكري الشفاف" لهناء الوصيف.

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جائزة أحمد فؤاد نجم

 

وجائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية وعلى مدار 9 سنوات ماضية منذ انطلاقها لأول مرة عام 2014، قدمت مجموعة مميزة وموهوبة من الشعراء الشباب.

قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم لشعر العامية

وجائزة أحمد فؤاد نجم يبلغ إجمالي قيمتها المالية في فرع شعر العامية 300 ألف جنيه، وتقسم جوائز فرع شعر العامية بمقدار مائتي ألف جنيه تقسم بالتساوي على العشر الأوائل في فرع شعر العامية، ومائة ألف جنيه للفائز الأول من بين العشرة الأوائل ولا يجوز تقسيمها.

فيما بلغت قيمة جائزة أحمد فؤاد نجم في فرع الأعمال النقدية 50 ألف جنيه للفائز بها، ولا يجوز تقسيمها.

احمد فؤاد نجم التراث الثقافي الأوبرا المصرية المسرح الصغير بدار الأوبرا المسرح الصغير

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