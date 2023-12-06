مصر الجديدة للإسكان ترفض جميع العروض لاستغلال مجمع مدينة غرناطة

رفضت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير،التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير احدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام جميع العروض التي تقدمت لاستغلال مجمع مدينة غرناطة بنظام المشاركة في الإيرادات من الناحية الفنية.

وفي مايو 2023، أعلنت شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير،عن طرح مجمع مدينة غرناطة، للتأجير مقابل المشاركة في العائد مع حد أدنى مضمون لمدة 20 عاماً مقسماً لنحو 3 مناطق.

ويبلغ إجمالي مساحة الأرض نحو 11.11 ألف متر مربع، بنشاط سياحي ترفيهي ثقافي.

وفي 19 أكتوبر الماضي، قالت الشركة إنها تلقت أكثر من عرض لاستغلال مجمع مدينة غرناطة بنظام المشاركة في الإيرادات.

يشار إلى أن مصر الجديدة للإسكان والتعمير، حققت صافي ربح بلغ 8.07 مليون جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2023، مقابل أرباح بقيمة 652.99 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2022.

وانخفضت إيرادات الشركة خلال الـ9 أشهر الأولى من العام الجاري إلى 399.97 مليون جنيه، مقابل 1.87 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتمتلك الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التابعة وزارة قطاع الأعمال العام نحو (72.251%) من أسهم شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير.