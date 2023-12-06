عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

ليفربول
ليفربول

انتهت أحداث مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بفوز الريدز بهدفين دون رد.

وسجل هدف تقدم ليفربول في مرمى شيفيلد يونايتد فرجيل فان دايك في الدقيقة 37 دقيقة من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة ٩٠ سجل سوبوسلاى هدف الريدز الثاني.

وكان قد أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل الريدز لمواجهة شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وجاء تشكيل ليفربول اليوم أمام شيفيلد على النحو التالي:

حراسة المرمي: كيليهر.

الدفاع: جوميز- فان دايك- كوناتي- أرنولد.

الوسط: إندو- سوبوسلاي- ماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح- جاكبو- دياز.


فوز ليفربول على شيفيلد يونايتد يمنحه الوصافة

وبتلك النتيجة يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٣٤ نقطة خلف المتصدر أرسنال، فيما يأتي شيفيلد يونايتد بالمركز الأخير برصيد 5 نقاط.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استعدوا الجمعة 11 الصبح .. أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الأهلي

كأس العالم للأندية| قرار جديد من الأهلي يخص أحمد عبدالقادر وصلاح محسن..ما هو

ده سبوع ولا حنة.. هجوم لاذع على حمو بيكا لـ سبب مثير

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

في زيارته للمملكة .. خطأ فادح لـ بوتين| وولي العهد السعودي يتدخّل

أول قرار من وزير التموين بعد سقوط مافيا السكر.. وبشرى سارة للمصريين خلال ساعات

الأوراق اللازمة للتقديم في شقق الإسكان الاجتماعي

موضوعات متعلقة

التعادل السلبي يحسم الشوط الأول لمباراة مانشستر سيتي وأستون فيلا بالدوري الإنجليزي

التعادل يحسم نتيجة الشوط الأول من مباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

فان دايك يقود ليفربول للتقدم على شيفيلد في الشوط الأول بالدوري الإنجليزي

قمة الجولة.. التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وتشيلسي في الدوري الإنجليزي

تشكيل مانشستر سيتي وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام شيفيلد في الدوري الإنجليزي

شوقي غريب في مهب الريح.. تعادل المقاولون والداخلية بالدوري

دي بروين وهالاند.. قائمة نارية لـ مانشستر سيتي في كأس العالم للأندية

ترشيحاتنا

ليصبح طويل القامة.. رجل يخضع لأكثر عملية جراحية إيلامًا في العالم|ما القصة؟

ما ذنب مالك؟.. خناقة السلايف تنتهي بكارثة في العياط (صور)

سورة قبل النوم قصيرة و10 أدعية تملأ صباحك بالأرزاق والخيرات

لوح حجري ملعون إلهيًا بحجم طابع بريد يكشف اسمًا عبريًا عن الله

بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

يدعم حماس.. وزير الخارجية الإسرائيلي يوجه اتهامات حادة لـ جوتيريش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لابسة 3 كيلو ذهب.. شاهد زوجة حمو بيكا بملابس مثيرة للجدل تشعل السوشيال ميديا

الزعيم والشهداء والنائب العام الاسبق| تفاصيل اطلاق اسم عادل إمام على كوبري شهير بالقاهرة.. القصة الكاملة

طائرات وغواصات وصواريخ في الجناح الهندي بمعرض إيديكس 2023.. صور

إيطاليا تستعرض قوتها البحرية والجوية في معرض إيديكس 2023.. صور

فيديو

فتوح رايح فين.. عضو في اتحاد الكرة يتدخل لحل الأزمة |فيديوجراف

في ثالث أيامه| وزير الدفاع ورئيس الأركان يتفقدان أجنحة معرض إيديكس 2023

لقاءات ثنائية لقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة على هامش معرض إيديكس 2023

كروان مشاكل يكشف سر علاقته بـ إنجي حمادة |فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: رقصة السعادة

اﻟﻤﺰﻳﺪ