بقيادة صلاح.. ليفربول يفوز على شيفيلد يونايتد في الدوري الإنجليزي

انتهت أحداث مباراة ليفربول وشيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج»، بفوز الريدز بهدفين دون رد.

وسجل هدف تقدم ليفربول في مرمى شيفيلد يونايتد فرجيل فان دايك في الدقيقة 37 دقيقة من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة ٩٠ سجل سوبوسلاى هدف الريدز الثاني.

وكان قد أعلن يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، تشكيل الريدز لمواجهة شيفيلد يونايتد، ضمن منافسات الجولة الـ15 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

وجاء تشكيل ليفربول اليوم أمام شيفيلد على النحو التالي:



حراسة المرمي: كيليهر.

الدفاع: جوميز- فان دايك- كوناتي- أرنولد.

الوسط: إندو- سوبوسلاي- ماك أليستر.

الهجوم: محمد صلاح- جاكبو- دياز.



فوز ليفربول على شيفيلد يونايتد يمنحه الوصافة

وبتلك النتيجة يحتل ليفربول وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد ٣٤ نقطة خلف المتصدر أرسنال، فيما يأتي شيفيلد يونايتد بالمركز الأخير برصيد 5 نقاط.