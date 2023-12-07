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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عشان الكل يلحق.. تعديل شروط التقديم على وظائف الكهرباء 2023

وزير الكهرباء
وزير الكهرباء

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر عن  تعديل شروط التقديم لوظائف الكهرباء 2023 الجديدة، التى أعلنت عنها فى الاعلان رقم (1) لسنة 2023 الأسبوع الماضى ، حيث تم تعديل شرط السن ليكون للمتقدمين للتخصصات الهندسية والكيميائى والأخصائى  لتصبح 30 سنة بدلا من 33 سنة ،  وللوظائف الفنية يصبح السن 30 بدلا من 28. 

 

كما قررت الشركة القابضة لكهرباء مصر مد فترة التقديم لوظائف الكهرباء ليصبح اسبوعين بداية من نشر قرار تعديل الشروط ليصبح 21 ديسمبر  بدلا من 15 ديسمبر .

 

وكانت  الشركة أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف ، حيث أعلنت عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف للعمل بالشركة القابضة، وشركات الإنتاج وشركات توزيع الكهرباء .

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التخصصات المطلوبة لوظائف الكهرباء 2023

‏وجاء بإعلان الشركة القابضة لكهرباء مصر عن وظائف الكهرباء ، أن  التخصصات  المطلوبة من خريجى كليات الهندسة، والحاسبات والمعلومات، والعلوم، و خريجى المعاهد، والمدارس الفنية الصناعية.

وتشمل التخصصات المطلوبة من  المهندسين،  كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، واتصالات، وإليكترونات ومدنى ومعمارى وكيمائى و مهندس حاسبات ونظم المعلومات.


أما التخصصات المطلوبة بالنسبة للكيميائى  تشمل كيمياء عامة، وكيمياء خاصة، إلى جانب فنيين تخصصات كهرباء قوى، وميكانيكا قوى، وأجهزة وتحكم، وتشكيل معادن ولحام، وتبريد وتكييف، ومساحة، وكيمياء.

كيفية التقديم على وظائف الكهرباء 2023


‏ذكرت الشركة القابضة، أن الراغبين للعمل بوظائف الكهرباء  يمكنهم تسجيل بياناتهم على الموقع الإلكترونى للشركة القابضة لكهرباء مصر،
https://www.eehc.gov.eg

وبدأ التقديم  من الجمعة الموافق 1 ديسمبر2023 ويستمر لمدة أسبوعين وتم مد التقديم بعد قرار تعديل السن الذى تم فى 6 ديسمبر  ليتم الانتهاء من التقديم 21 ديسمبر .

 

شروط التقديم لوظائف الكهرباء 2023


‏ حددت الشركة القابضة مجموعة من الاشتراطات الخاصة بكل وظيفة، إضافة إلى الاشتراطات العامة و تشمل :

ألا يزيد عمر المتقدم لوظائف (مهندس- أخصائى- كيميائى) عن 33 سنة  ، ولوظيفة فنى على 30 عاما خلال فترة الإعلان، وأن يكون مصر ى الجنسية، وأدى الخدمة العسكرية، أو أعفى منها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية مخلة بالشرف والأمانة، ‏واجتياز الاختبارات الفنية، والسلوكية، والمقابلة الشخصية، والكشف الطبى ‏قبل التعيين، وأن يجيد العمل ضمن فريق، وكذا الانضباط ،والالتزام باللوائح والقوانين، بالإضافة إلى القدرة على التواصل الفعال مع الأفراد، والعمل بالمواقع، والتوقيتات التى تحددها جهة العمل، وأن تكون الأولوية لقاطنى المناطق القريبة من مواقع العمل المطلوبة التعيين بها.

ويتم وضع المقبولين تحت الاختبار لمدة عام على الأقل، مع منحهم مكافأة شاملة شهرية، وقبول المتقدمين (ذكور فقط) ، للعمل بمواقع العمل، التى تتطلب طبيعة العمل التواجد الدائم بالموقع، أو العمل بنظام الورادى.

 

وكان الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء اكد انه في إطار سعى الحكومة المصرية نحو بناء مصر الرقمية والوصول إلى مجتمع مصري يتعامل رقميًا فى كافة مناحي الحياة، الأمر الذي يتطلب تعزيز تنمية البنية التحتية وتحسين الخدمات الرقمية في الجهات الحكومية، ورفع جودة وكفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين لتحقيق رؤية مصر 2030.

ويسعى قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة  دائما إلى التطوير واستخدام أحدث السبل لتطبيق تكنولوجيا الاتصالات وأمن المعلومات فى مجال التحول الرقمى لجميع أعمال المشروعات التي يقوم بها القطاع لرفع مستوي الأداء وتحسين جودة التغذية الكهربائية.

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