طبق الشتاء المفضل.. احترس من تناول الفول النابت إذا كنت تعاني من هذه الأمراض

يعد الفول النابت أحد الأطباق التي تحتوي على الألياف النباتية المفضل تناولها لدى الكثير من الاشخاص خصوصاً في فصل الشتاء، لأنها تساعد على تدفئة الجسم، ولإحتوائها على العديد من العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم،وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك فئات ممنوعة من تناول الفول النابت ووفقاً لموقع healthy today قد يترتب على تناول الفول النابت العديد من المضاعفات الصحية والأعراض الجانبية منها



مرضى القولون العصبي:

يجب على المرضى الذين يعانون من القولون العصبي تجنب تناول الفول النابت لتجنب تفاقم أعراض الم القولون.

مرضى الجهاز الهضمي:

تعد اضطرابات الهضم إحدى أبرز أضرار الفول، المحتملة واضطرابات المعدة،ويؤثر ذلك على الجهاز الهضمي و التنفسي.



مرضى القلب:

حذر الأطباء مرضى القلب من تناول الفول النابت يؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار والدهون الثلاثية بالدم، مما يعرضهم لخطر الإصابة بتصلب الشرايين.

الكلى:

الفول يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم، مما يؤثر سلبًا على صحة مرضى الكلى.

مرضى حساسية البقوليات:

بعض الأشخاص يعانون من مشاكل حساسية الفول وهو نوع من أنواع فقر الدم يصاب به نسبة من الناس، وترتبط بالفول،كل أنواعه منه الفول النابت والفول السوداني.



التهاب المفاصل:

يؤدي تناول الفول النابت إلى زيادة أعراض إلتهاب المفاصل ويؤدي الافراط فيه إلى مضاعفات العظام والمفاصل.