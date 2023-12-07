وزير الاتصالات الفلسطيني: وقوف مصر والعرب ضد التهجير حال دون نزوحهم خارج غزة

أكد وزير الاتصالات الفلسطيني الدكتور إسحاق سدر، أن وقوف مصر والدول العربية ضد التهجير القسري للفلسطينيين حال دون نزوحهم خارج غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية” في خبر عاجل.

وقال وزير الاتصالات الفلسطيني: انه حدث" انقطاع في أحد خطوط الاتصالات شمال غزة ونعمل مع شركات الاتصالات لإصلاحه وإعادة الخدمة مرة أخرى".

وأضاف وزير الاتصالات الفلسطيني : سنبقى صامدين على الأرض الفلسطينية ولن نمرر مخططات الاحتلال الإسرائيلي".

وتابع :" الاحتلال يعمل على بث الذعر بين أهالي قطاع غزة من خلال الرسائل المختلفة التي يرسلها للمواطنين ".

وأكمل وزير الاتصالات الفلسطيني:" الاحتلال يستغل انقطاع الاتصالات في ارتكاب مزيد من الجرائم بقطاع غزة".