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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خلال حضوره اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية.. السيسي يطالب المتقدمين بهذا الأمر

الرئيس السيسي
الرئيس السيسي

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اختبارات كشف الهيئة لطلبة الأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية في الكلية الحربية.

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وشاهد الرئيس السيسي عبر منظومة تسجيل نتائج الاختيار الإلكترونية، جميع البيانات الخاصة بكل طالب، والدرجات التي حصل عليها أثناء تأدية مراحل الاختبارات المختلفة.

وناقش الرئيس السيسي الطلبة المتقدمين في عدد من الموضوعات والقضايا التي تدور محليا وإقليميا ودوليا للوقوف على مدى إدراكهم المعرفي ووعيهم الثقافي.

وحرص على إطلاع الطلبة على رؤية الدولة بجميع مؤسساتها وسعيها لتحقيق تطلعات الشعب المصري بجميع المجالات.

وطالب الرئيس السيسي الطلاب بمداومة الاطلاع المعرفي ومواكبة العلوم الحديثة لبناء الشخصية القادرة على حماية الوطن واستكمال مسيرة التنمية في ظل التحديات على مختلف الأصعدة.

وأكد أن القوات المسلحة تحرص على انتقاء أفضل الطلبة وفقا لأحدث المعايير العلمية بعد اجتيازهم جميع الاختبارات لينالوا شرف الانضمام للقوات المسلحة.

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