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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اخبار التعليم| تعليمات عاجلة بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024 .. فتح باب التقديم بمسابقة حقوق عين شمس لدعم الموهوبين والمبدعين

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.


فتح باب التقديم في مسابقة حقوق عين شمس تبتكر لدعم الموهوبين والمبدعين

 

أعلن مكتب الابتكار وريادة الأعمال بـ كلية الحقوق جامعة عين شمس، فتح باب التقدم إلى مسابقة حقوق تبتكر، وهي المسابقة المؤهلة لـ عين شمس تبتكر، حيث يأتي ذلك في إطار دعم الكلية لـ أبنائها الموهوبين والمبدعين من أصحاب الأفكار الرائدة والأفكار الابتكارية.



تعليمات عاجلة من التعليم للمديريات بشأن امتحانات الثانوية العامة 2024

 


أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطاباً رسمياً عاجلا للمديريات التعليمية، بشأن المشاركين في امتحانات الثانوية العامة 2023/2024 “مراقبين ورؤساء اللجان”.


جامعة أسيوط: نحرص على إتاحة الخدمات للطلاب ذوي الهمم


 


أكد رئيس جامعة أسيوط أحمد المنشاوى، على حرص الجامعة بإتاحة جميع الخدمات والتسهيلات للطلاب ذوي الاحتياجات الخاصة، وتسخير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب في المجالات كافة، مشيرًا إلى اهتمام الدولة بالصُم والبُكم، وأصحاب الهمم؛ تحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة، ورؤية مصر 2030.


قرارات عاجلة من التعليم بشأن مواصفات امتحانات نصف العام 2024


حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، قراراتها النهائية بشأن المواصفات العامة لـ امتحانات نصف العام 2024 ، لطلاب المدارس الدارسين بالعام الدراسي الحالي 2023 / 2024.

 


رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا من مؤسسة حياة كريمة

 


استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدا من مؤسسة “حياة كريمة”.

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