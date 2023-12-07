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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

رئيس جامعة عين شمس يستقبل وفدا من مؤسسة حياة كريمة

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استقبل الدكتور محمد ضياء زين العابدين، رئيس جامعة عين شمس، والدكتورة غادة فاروق، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وفدا من مؤسسة “حياة كريمة”. 

ضم الوفد الدكتورة مروى فخرى، المدير التنفيذي لمؤسسة “حياة كريمة”، والعقيد محمود طاهر، مدير قطاع القاهرة الكبرى، والدكتورة شيماء زعتر، مسئول ملف الجامعات والفعاليات بمؤسسة “حياة كريمة” بمحافظة القاهرة، والدكتورة ندى خضر، رئيس قطاع المبادرات، بحضور الدكتورة جيهان رجب، مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء حسام الشربيني، أمين عام الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.


وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجامعة ومؤسسة “حياة كريمة” بمختلف أنشطتها.

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وأكد الدكتور محمد ضياء أهمية استثمار طاقات طلاب الجامعة من خلال التطوع فى المشروعات المختلفة لمؤسسة “حياة كريمة”. 

فيما أشارت الدكتورة مروة فخرى لأوجه التعاون المقترحة، خاصة فى المجال الطبى وآليات التنفيذ.

وأعقب اللقاء افتتاح جناح دائم لتعريف طلاب الجامعة بأنشطة المؤسسة المتنوعة وكيفية التطوع بها.

الدكتور محمد ضياء زين العابدين الشباب المقبلين على الزواج الفعاليات بمؤسسة حياة كريمة

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