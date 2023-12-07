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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة حلوان يدعو الطلاب للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

دعا الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان منتسبي الجامعة من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب إلى ضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها بداية من يوم الأحد الموافق ١٠ ديسمبر ٢٠٢٣  من أجل تصدير مشهد حضاري يليق بمصر ويؤكد حضارتها.

وأكد الدكتور قنديل أن هذا الاستحقاق الدستوري له أهمية قصوى في ترسيخ مبادئ الديمقراطية واستقرار الدولة والمحافظة على أمنها وسلمها .

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مشيرًا إلى أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني يجب أن يساهم الجميع في أدائه، حتى تنجح العملية الانتخابية وتحقق الأهداف المرجوة منها.

ودعا الدكتور قنديل جميع منتسبي الجامعة إلى المساهمة الإيجابية في هذه الانتخابات من خلال التصويت والمشاركة بفاعلية، كونها تمثل ركنًا أساسيًا من أركان بناء الوطن وتحقيق طموحاته.

 

أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب السيد قنديل رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان

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