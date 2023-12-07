نائب محافظ الجيزة يتابع جاهزية لجان الانتخابات الرئاسية بمركزي أوسيم ومنشأة القناطر

تابع ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن تجهيزات بالمقرات الإنتخابية بمركزي أوسيم ومنشأة القناطر للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم وتوفير كافة سبل الراحة للمواطنين.

حيث تواصل محافظة الجيزة استعداداتها المكثفة للانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤ والمقرر عقدها في الفترة من ١٠ - ١٢ ديسمبر الحالي.

وفي ذلك الإطار تفقد نائب محافظ الجيزة، اللجان بمدرسة أوسيم الاعدادية ومدرسة عمرو بن العاص للتعليم الأساسي ومدرسة القاهرة تعليم أساسي بمدينة أوسيم ومدرسة الحاجر الإعدادية المشتركة ومدرسة الشهيد مصطفي عبيدو الثانوية بقرية وردان ومدرسة وردان الإعدادية الحديثة بمركز منشأة القناطر.

وشدد نائب محافظ الجيزة، على متابعة الشوارع المحيطة والمؤدية الى لجان الأنتخابات ورفع أي اشغالات ورفع كفاءة الشوارع والإنارة والنظافة.

رافق نائب المحافظ خلال جولته، الدكتور فرج عبد العاطي، رئيس مركز أوسيم، ومحمد عبد الراضي

رئيس مركز منشأة القناطر، ومحمد يحي الحبشي مدير عام الإدارة التعليمية بأوسيم ومروان غراب

مدير عام الإدارة التعليمية بمنشأة القناطر، ومسؤولي شركة كهرباء جنوب القاهرة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة.

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