أخبار الفن: نجوم في عزاء ناهد فريد شوقي وتفاصيل حفل ختام مهرجان البحر الأحمر

نشر قسم الفن عددا من الاخبار المحلية والعالمية الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

حرص عدد من الفنانين على تقديم واجب العزاء فى المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد.



وكان فى مقدمة الحضور الفنان خالد زكي والمنتج أحمد السبكي وتتلقى العزاء شقيقتها رانيا فريد شوقي وابنتها ناهد السباعي.

بدأ منذ قليل عزاء المنتجة الراحلة ناهد فريد شوقي بمسجد الشرطة بمنطقة الشيخ زايد بحضور أفراد أسرتها.

أعلنت الشركة العربية للإنتاج والتوزيع والتى تمتلكها الفنانة إسعاد يونس عن عودة الفنان أحمد مكي للسينما مجددا بعد غياب 10 أعوام.



وأصدرت الشركة العربية بيانا أعلنت فيه عن خطتها لعام 2024، والتى تبدأها بفيلم عصابة عظيمة للفنانة إسعاد يونس وبعدها تبدأ التحضير لفيلم مكي الجديد.



وجاء فى البيان: تعلن شراكة الإنتاج السينمائي بين الشركة العربية للسينما و موفي ستوديوز عن إطلاق فيلم عصابة عظيمة بطولة إسعاد يونس! عودة "صاحبة السعادة" إلى شاشات السينما في عام 2024.

حرص عدد كبير من نجوم الفن على تقديم واجب العزاء في الراحلة المنتجة ناهد فريد شوقي والدة الفنانة ناهد السباعي وشقيقة رانيا فريد شوقي.



وكان من ضمن الحضور الفنانة دنيا سمير غانم وزوجها الإعلامي رامي رضوان وسيد رجب والمنتج أحمد السبكي وخالد زكي ومحمد أبو داوود .



كما حضر هشام ماجد ودينا وفيدرا وداليا البحيري ودنيا عبد العزيز وزوجها ومادلين طبر ونرمين الفقي وإيمان العاصي.



يقام حاليا فعاليات ختام الدورة الثالثة من مهرجان البحر الأحمر بجدة، وسط حضور عدد كبير من نجوم الفن المصري والعربي والعالمي.



وكان فى مقدمة حضور حفل ختام المهرجان الإعلامية ريا أبي راشد، التى ظهرت على السجادة الحمراء بفستان أحمر جرىء أثار الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي فور نشر الصور على السوشيال ميديا.



وتعتبر هذه هي المرة الثانية التى تثير فيها ريا الجدل خلال هذه الدورة حيث سبقت وارتدت فستانا آخر كان حديث السوشيال ميديا فى ثاني أيام الدورة الثالثة للمهرجان.





أعلن الفنان مصطفى خاطر عن وفاة والدة زوجته عبر صحفته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.



وكتب خاطر عبر خاصية الاستوري الخاصة بصفحة على موقع انستجرام : توفيت إلى رحمة الله حماتي أم محمد هلال وصلاة الجنازة فى المجمع الاسلامي بالشيخ زايد بعد صلا العصر ان شاء الله ادعو لها بالرحمة والمغفرة

حرص النجم الأوسكار أدريان برودي على حضور حفل توزيع جوائز مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في دورته الثالثة.

أدريان سبق وحصل على تمثال الأوسكار عن دوره في فيلم عازف البيانو The Pianist،‏ وهو فيلم من نوع الدراما التاريخية صدر عام 2002، من إخراج رومان بولانيسكي وتأليف رونالد هاورد، وبطولة أدريان برودي. الفيلم مأخوذ عن كتاب يحمل نفس الاسم.

