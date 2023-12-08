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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

النشرة الدينية | حصن نفسك من الفتن والوقوع في المعاصي.. ودعاء مستجاب فجر الجمعة

النشرة الدينية
النشرة الدينية

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان  وتهم المسلم في حياته اليومية الى جانب عدد من الأخبار صادرة عن المؤسسات الدينية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.

الفرق بين الإجابة والاستجابة في القرآن .. سر عظيم نغفله عند الدعاء

 

دعاء مستجاب فجر الجمعة .. مكتوب ومجرب

 

ما دلالات التسبيح في القرآن .. وماذا نقول لتفريج الكربة الشديدة؟

 

حكم غسل الجمعة.. هل هو من الواجبات وما طريقته الصحيحة ؟

 

5 أمور غيبية أخفاها الله فى هذه الآية .. فما هي؟


لكل من أصابه الضيق واجتمعت عليه الهموم.. دعاء نبوي احرص عليه الآن

 

كيف تحصن نفسك من الفتن والوقوع في المعاصي.. علي جمعة يوضح

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