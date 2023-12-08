النشرة الدينية | حصن نفسك من الفتن والوقوع في المعاصي.. ودعاء مستجاب فجر الجمعة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية الى جانب عدد من الأخبار صادرة عن المؤسسات الدينية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.