النشرة الدينية | حصن نفسك من الفتن والوقوع في المعاصي.. ودعاء مستجاب فجر الجمعة

نشر موقع صدى البلد، خلال الساعات الماضية، عددا من الفتاوى الدينية المهمة التي تشغل الأذهان وتهم المسلم في حياته اليومية الى جانب عدد من الأخبار صادرة عن المؤسسات الدينية، نرصد أبرزها في التقرير التالي.
الفرق بين الإجابة والاستجابة في القرآن .. سر عظيم نغفله عند الدعاء
دعاء مستجاب فجر الجمعة .. مكتوب ومجرب
ما دلالات التسبيح في القرآن .. وماذا نقول لتفريج الكربة الشديدة؟
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5 أمور غيبية أخفاها الله فى هذه الآية .. فما هي؟
لكل من أصابه الضيق واجتمعت عليه الهموم.. دعاء نبوي احرص عليه الآن