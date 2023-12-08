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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل يلزم الوضوء قبل الغسل من الحدث الأكبر يوم الجمعة ؟

صدى البلد

الإسلام دين الطهارة والنظافة فهو قائم على النظام فى كل شيء حتى لو كان البعض يبتعد عن مسألة النظام فى ترتيب أحداث الوضوء فهناك نظام حتى والمسلم يؤدي العبادة.

هل يلزم الوضوء قبل الغسل من الحدث الأكبر يوم الجمعة؟

لترد دار الإفتاء موضحة: أن هناك نوعين من الاغتسال غسل سُنة وغسل مُجزئ، فقد جاء عن رسول الله "صلى الله عليه وسلم" فى غسل السُنة أنه كان يتوضأ وضوءه للصلاة ثم يغتسل ولكن كثيرين يغفلون عن هذا.

وأشارت الى أن من لم يتوضأ قبل الجنابة وعمم جسده كله بالماء فغسله صحيح لأنه جاء بالواجب أو بالفرض عليه فقط وهي النية وإعمام البدن بالماء.

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هل يصح الوضوء بعد الاستحمام وقبل ارتداء الملابس؟

قال الشيخ محمد عبد السميع أمين الفتوى بدار الإفتاء إن سجدة التلاوة ليست واجبة بل مستحبة من فعلها أخذ الثوب ومن تركها فلا شيء عليه .

وأضاف خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء للرد على سؤال شخص يقول : " هل يشترط الوضوء في سجدة التلاوة "؟ . قائلا: جمهور الفقهاء قالوا بوجوب الوضوء في سجدة التلاوة وسجدة الشكر وقليل من الفقهاء من قال بعدم الضرورة إلا أن الأحوط أن تكون متوضئا وإذا كنت على غير وضوء فاتركها ولا تسجد للتلاوة .

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هل يجوز سجود الشكر من غير وضوء ؟

ورد سؤال لدار الإفتاء المصرية،  عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، مضمون السؤال ( هل يجوز سجود الشكر من غير وضوء ؟).

وأجابت دار الإفتاء قائلة ذهب إلى ذلك عدد من الفقهاء المعتبرين، والأولى لمن أراد أن يسجد سجدة الشكر أن يكون متوضئًا متجهًا إلى القبلة.

هل يصح الوضوء بعد الاستحمام وقبل ارتداء الملابس هل يجوز سجود الشكر من غير وضوء هل يلزم الوضوء قبل الغسل من الحدث الأكبر يوم الجمعة

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