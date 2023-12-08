بعد عرض غزة مونامور.. بكاء الجمهور أثناء فعاليات أسبوع السينما الفلسطينية

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، وضمن الفعاليات التي تُقيمها الوزارة للتضامن مع القضية الفلسطينية ، عرض مساء اليوم الخميس الفيلم الروائي الطويل غزة مونامور، ضمن فعاليات"أسبوع السينما الفلسطينية " الذي يقيمه كلاً من المركز القومي للسينما، برئاسة الدكتور حسين بكر، وقطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور وليد قانوش، بسينما الهناجر،بدار الأوبرا المصرية.

وعقب عرض الفيلم أقيمت ندوة ادارتها الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي وتحدث خلالها المخرجة هالة جلال ، جاء ذلك بحضور عدد من السينمائيين والنقاد والإعلاميين، ومن بينهم الدكتور حسن بكر ،المونتيرة رحمه منتصر والفنانة عزه بلبع، كما حضر عدد من الطلاب الفلسطين الذين تحدثوا بمنتهي الحزن والآسي عن المأساه التي يعاني منها الشعب الفلسطيني جراء الإحتلال، وبكلماتهم ابكوا الحاضرين متآثرين بما قالوه، ومن جانبها قامت الفنانة عزه بلبع بغناء اغنية عن فلسطين بعد تأثرها بكلمات الطلاب الفلسطينين ،كما أشاد الحاضرين بالفيلم ومناقشته الواقعية للقضية الفلسطينية.





يذكر أن فعاليات البرنامج قامت بإعداده فنياً الناقدة السينمائية شاهندة محمد علي المشرف علي النشاط السينمائي بصندوق التنمية الثقافية، وتستمر فعالياته يومياً حيث تختتم غدا الجمعة الموافق ٨ ديسمبر.