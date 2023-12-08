آسر ياسين: بعمل دور الشايب في "ولاد رزق ٣"

قال الفنان آسر ياسين إنه سعيد بعرض فيلم شماريخ ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر، لكنه مهتم بعرضه في مصر وتواجده وسط الجمهور لمعرفة ردود الفعل.





وأعلن الفنان آسر ياسين في تصريحات لكاميرا صدى البلد على هامش عرض فيلم شماريخ، تصويره حاليا شخصية الشايب في فيلم"ولاد رزق ٣"، مشيرا إلى أن خطوة تقديم الشخصية في فيلم بمفردها ستتم ولكن "واحدة واحدة".





وعبر آسر ياسين عن سعادته بالعمل مع أمينة خليل في فيلم شماريخ، للمرة الثانية بعد "صاحب المقام".





وحضر العرض الخاص لشماريخ أبطال الفيلم الشباب أبرزهم أدهم الشر قاوي، والمخرج عمرو سلامة، والفنان آسر ياسين وزوجته،أنوشكا، عمر الشناوي، داليا الخولي، وغيرهم.





وتدور أحداث فيلم شماريخ، في إطار من الحركة والتشويق، حول فكرة الضغوط التي يتعرض لها الإنسان في الحياة، منخلال رجل أعمال يقع في حب فتاة، وتصل حياته إلى مرحلة من الضغوط المتفجرة.





ويضم الفيلم عدد كبير من الأبطال وهم آسر ياسين، أمينة خليل، خالد الصاوي، الراحل مصطفى درويش، محمد ثروت،آدم الشرقاوي، لافينيا نادر، محمد ثروت، وعدد كبير من ضيوف الشرف من بينهم طه دسوقي وهدى المفتي والعمل منتأليف وإخراج عمرو سلامة، وإنتاج شركة "سي سينما برودكشنز" هاني نجيب وأحمد فهمي.





وطرحت شركة "سي سينما برودكشنز" الشركة المنتجة لفيلم "شماريخ الإعلان الدعائي للفيلم على صفحاتها علىمواقع التواصل الاجتماعي، والمقرر بدء طرحه في السينمات في مصر والدول العربية بداية من يوم 7 ديسمبر بجميعدور العرض.



