الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

يهتم الملايين يوميا بالبحث عن الأرصاد الجوية ودرجات الحرارة ، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم الجمعة 8 ديسمبر 2023، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

ظاهرة جوية

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

عودة الأمطار الرعدية

كما سيكون هناك أمطار متوسطة مساءً قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

العظمى الصغرى

القاهرة 21-15

العاصمة الإدارية 21-13

6 أكتوبر 22-13

بنهــــا 21-14

كاترين 22-05

الطور 25-15

طابا 24-14

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 22-13

العلمين الجديدة 23-14

مطروح 24-11

السلوم 20-08

سيوة 20-08

رأس غارب 27-17

الغردقة 27-18

سفاجا 26-19

مرسى علم 28-18

شلاتين 27-22

حلايب 26-21

أبو رماد 25-20

رأس حدربة 24-20

الفيوم 21-13

بني سويف 22-12

المنيا 22-10

أسيوط 23-11

سوهاج 24-14