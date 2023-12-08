عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

الأرصاد
الأرصاد

يهتم الملايين يوميا بالبحث عن الأرصاد الجوية ودرجات الحرارة ، إذ يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود اليوم  الجمعة 8 ديسمبر 2023، طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

3 ظواهر جوية| مفاجأة عاجلة من الأرصاد حول طقس الـ48 ساعة القادمة

الحرارة هتنزل كتير .. تحذير مهم من الأرصاد

هل تصل سيول مرسى علم إلى القاهرة؟.. الأرصاد تفجّر مفاجأة

ظاهرة جوية 

كما يتوقع خبراء الأرصاد أن يكون هناك شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أمطار غزيرة مصحوبة بـ عواصف رعدية.. الأرصاد السورية تحذر من طقس اليوم

أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

صحف الكويت| الحالة الصحية للشيخ نواف الأحمد.. وتحذير عاجل من الأرصاد بشأن حالة الطقس

عودة الأمطار الرعدية

كما سيكون هناك أمطار متوسطة مساءً قد تكون رعدية أحيانًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري تمتد خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين مترين إلى 1.5 متر والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح ما بين 1.5 متر إلى متر والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر
العظمى الصغرى

القاهرة 21-15

العاصمة الإدارية 21-13

6 أكتوبر 22-13

بنهــــا 21-14

كاترين 22-05

الطور 25-15

طابا 24-14

شرم الشيخ 27 18

الإسكندرية 22-13

العلمين الجديدة 23-14

مطروح 24-11

السلوم 20-08

سيوة 20-08

رأس غارب 27-17

الغردقة 27-18

سفاجا 26-19

مرسى علم 28-18

شلاتين 27-22

حلايب 26-21

أبو رماد 25-20

رأس حدربة 24-20

الفيوم 21-13

بني سويف 22-12

المنيا 22-10

أسيوط 23-11

سوهاج 24-14

الأرصاد ظاهرة جوية درجات الحرارة القاهرة الكبرى الأمطار الرعدية درجات الحرارة المتوقعة اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مهاجم الأهلي السابق: أتمنى العودة إلى الدوري المصري

عودة رمضان صبحي إلى الأهلي.. إكرامي الشحات يطلق تصريحات مثيرة

500 جنيه| مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد الانهيار العالمي

50 جنيها| مفاجأة غير متوقعة بأسعار الدواجن الآن.. والبيض في النازل

رد حاسم من وزير الخارجية على النقد الموجه لمصر بزعم غلق معبر رفح

الأمطار الرعدية تعود على الوجه البحري|الأرصاد تفجر مفاجأة عن طقس الساعات المقبلة

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 8-12-2023

تشتري أوبو رينو 11 ولا Reno 11 Pro.. مقارنة هتوضحلك الفرق

موضوعات متعلقة

نوة قاسم تضرب الإسكندرية .. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

أمطار رعدية وانخفاض درجات الحرارة.. الأرصاد تحذر من ظاهرتين جويتين اليوم

«أجلوا السفر فورًا»| الأرصاد تحذر بقوة من ظاهرة جوية تستمر 4 ساعات

تحذير من ظاهرتين جويتين.. بيان مهم من الأرصاد عن حالة الطقس غدًا

الأرصاد: غدا.. طقس لطيف نهارًا بارد ليلًا على معظم الأنحاء.. والصغرى بالقاهرة 14

ترشيحاتنا

أخبار التوك شو| حملة السيسى: الموقف المصرى يدعم الوفاق الفلسطيني الداخلي.. التموين: كيلو السكر بـ 27 جنيها ضمن البطاقات التموينية

تفاصيل طرح سكر فكّة| حيلة المواطن من أجل "تلقيمة" شاي .. القصة الكاملة

شبانة: تحرك الأهلي تأخر كثيرًا في قضية حسين الشحات

بعوض مجمد منذ 130 مليون سنة يكشف مفاجأة غريبة..تفاصيل

مفاجأة غير سعيدة للمقبوض عليهم في قضايا السكر والزيت والأرز

إعفاء السيارات من الضرائب الجمركية فى حالة واحدة وفقا للقانون


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو للجدة الفلسطينية يثير أحزان رواد السوشيال ميديا

البصل ضرب في العالي تاني| كم وصل سعر الكيلو الآن.. وأسباب ارتفاعه؟

الجسم يعيد إصلاح نفسه .. مزايا غير متوقعة عند الإقلاع عن التدخين

سقطة كبيرة في تاريخها .. مذيعة شهيرة تقوم بحركة غير متوقعة على الهواء تثير ضجة

فيديو

مقطع فيديو لشابة أمريكية تكشف الوجه القبيح لإسرائيل .. شاهد

فيديو يثير الجدل لشاب يهودي حول قتل الأطفال الفلسطينيين

يحبس الأنفاس..مقطع فيديو مرعب لشاب يدعي وجود شبح طفل داخل مغسلة منزله

حروب ودمار للعالم.. نبوءات نوستراداموس 2024

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: فوائد الألبان العضوية

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تتجه الحرب جنوبا؟

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: سيف القانون والمتاجرون بالبشر

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لن يحصدوا إلا العار والفشل

أسماء البنجي

أسماء البنجي تكتب: عن الجمهورية الجديدة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: غزة وشبح فيتنام

نهال علام

نهال علام تكتب: عالم بلا إعلام !

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مفارقة "عن جعفر العمدة والنبي سليمان وأشياء أخرى"

اﻟﻤﺰﻳﺪ