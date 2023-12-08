نشرة المرأة والصحة.. سبب صادم لوفاة شقيق أحمد حلمي.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

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رحيل شقيق أحمد حلمي.. تعرف على أسباب الوفاة

حرصت سالي شقيقة الفنان أحمد حلمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بوفاة شقيقها خالد حلمي إثر أزمة قلبية تعرض لها.

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة للفنانة أسماء جلال، وذلك خلال مشاركتها مساء أمس في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر.

يصادف 8 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة مي كساب والتي أتمت اليوم عامها الـ42، وعلى الرغم من تخطيها حاجز الأربعين عاما لم يظهر عليها علامات التقدم في العمر.

يعد الحفاظ على مستويات الحديد المثالية أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، وخاصة بالنسبة للنساء، اللاتي هن أكثر عرضة لنقص الحديد بسبب فقدان دم الدورة الشهرية والحمل، يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى التعب والضعف والدوخة، يعد دمج الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي أمرًا ضروريًا لمنع فقر الدم والحفاظ على مستويات الطاقة.