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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. سبب صادم لوفاة شقيق أحمد حلمي.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

مي كساب
مي كساب

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

رحيل شقيق أحمد حلمي.. تعرف على أسباب الوفاة
حرصت سالي شقيقة الفنان أحمد حلمي على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، بوفاة شقيقها خالد حلمي إثر أزمة قلبية تعرض لها.

 

فستان أسماء جلال في ختام مهرجان البحر الأحمر يثير الجدل| سعره خرافي

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورا جديدة للفنانة أسماء جلال، وذلك خلال مشاركتها مساء أمس في حفل ختام مهرجان البحر الأحمر.

في عيد ميلادها.. 10 صور لـ مي كساب قبل وبعد العملية

يصادف 8 ديسمبر عيد ميلاد الفنانة مي كساب والتي أتمت اليوم عامها الـ42، وعلى الرغم من تخطيها حاجز الأربعين عاما لم يظهر عليها علامات التقدم في العمر.

للنساء فقط.. 5 أطعمة تزيد من مستويات الحديد في الجسم

يعد الحفاظ على مستويات الحديد المثالية أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، وخاصة بالنسبة للنساء، اللاتي هن أكثر عرضة لنقص الحديد بسبب فقدان دم الدورة الشهرية والحمل، يمكن أن يؤدي نقص الحديد إلى التعب والضعف والدوخة، يعد دمج الأطعمة الغنية بالحديد في نظامك الغذائي أمرًا ضروريًا لمنع فقر الدم والحفاظ على مستويات الطاقة. 

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